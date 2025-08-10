Голосовал за "диктаторские законы" и странно вел себя в Раде: куда исчез брат Добкина и чем занимается сейчас

Добкин заказывал тур на отдых за 135 тысяч евро

Экс-мер Харькова Михаил Добкин, ставший диаконом УПЦ МП, имеет родного брата Дмитрия. Раньше мужчина был депутатом в Верховной Раде, где замечали его странное поведение. Сейчас он сосредоточился на развитии бизнеса – Владимир-Волынской птицефабрики, которая попадала в скандал.

"Телеграф" расскажет о деятельности Дмитрия Добкина, чем запомнился и как сложилась его жизнь сейчас.

Что известно о Дмитрии Добкине

Добкин появился на свет в Харькове в 1975 году. Он овладевал правоведением в Харьковском национальном университете внутренних дел. В 90-х Дмитрий был реализатором производственного кооператива "Прогресс-90". После этого работал директором "Укрторгинвест" (торговля продуктами), коммерческим директором "Ника" (групповая торговля) и "Орбита плюс" (канцтовары).

В 2010 году Добкин был избран депутатом Харьковского областного совета. Через 2 года он прошел в Верховную Раду от Партии регионов. А в 2014 году Добкин снова попал в парламент от пророссийской партии "Оппозиционный блок". Вскоре стал членом Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Добкин был в "Партии регионов", фото со страницы политика в твиттере

В 2014 году Дмитрий голосовал за скандалы "диктаторские законы", которые ограничивали права украинцев и свободу слова. В 2016 году политик попал в скандал. Журналисты зафиксировали, как нардеп заказывает тур, который стоит 135 тысяч евро. Сделав это, Добкин пошел за колонну и запил что-нибудь водой. После этого его поведение стало странным. Добкина обвиняли в употреблении наркотиков, хотя он это отрицал. Политик объяснял, что имеет некоторые невралгические проблемы, поэтому пьет много воды.

Добкин заказывал тур за 135 тысяч евро

В 2019 году Добкин снова баллотировался в Верховную Раду. Впрочем, тогда он проиграл кандидату от "Слуги народа". В последние годы Дмитрий занимается бизнесом — Владимир-Волынской птицефабрикой. В 2021 году руководителей предприятия обвинили в отмывании 34 миллионов гривен государственных денег на оборудовании на предприятии и других фиктивных расходах. Правоохранители провели 10 обысков, во время которых изъяли более 15 миллионов гривен.

Где сейчас Дмитрий Добкин

После начала полномасштабной войны России Добкин стал распространять сообщения с поддержкой Украины. Он обнародует фотографии с помощью Вооруженных Сил. Также экс-нардеп давал интервью, в которых рассказывал о работе своего бизнеса — Владимир-Волынской птицефабрики — во время войны.

Добкин показывал, что помогает ВСУ, скриншот с его страницы в фейсбуке

В 2023 году Добкина был замечен в одной из гостиниц Варшавы. Пользователи сети заинтересовались, как уехал за границу бывший нардеп в условиях военного положения. Журналисты узнали, что такое разрешение бизнесмену предоставила Владимирская районная военная администрация. Добкин вместе со своими сыновьями, Ильей и Марком, выезжали за границу как водители-волонтеры, зарегистрированные в системе "Шлях".

Добкин в Варшаве, скриншот из харьковского телеграм-канала

Позже представители военной администрации поблагодарили Добкина за помощь военным. Семья предпринимателя приобрела защитникам устройства для зарядки телефонов и ноутбуков.

Дмитрий Добкин и Юрий Лобач, Скриншот по фейсбуку Владимирской райгосадминистрации

В мае 2025 года СБУ заподозрила бизнес Добкиных – Владимир-Волынскую птицефабрику – в пособничестве стране-агрессора. Отмечается, что в 2019-2021 годах предприятие отправляло продукцию из птицы за наличные деньги на территории псевдореспублики "ЛНР" и в Россию. Кроме этого, подозрение заключалось в том, что компании, подчиненные Добкиным, проводят операции "для финансирования деятельности военных формирований страны-оккупанта".

После этого Добкин заявил, что инвестировал в украинскую экономику более 60 миллионов евро. Также он сообщил о планах открытия нового завода на Волыни. Журналисты "Телеграфа" выяснили, что бизнес Добкина действительно вложил в бюджет страны указанную сумму. Однако некоторые военные утверждали, что братья рейдерским образом захватили Владимир-Волынскую птицефабрику еще до полномасштабной войны.

Офицер Александр Матяш отметил, что птицефабрика сотрудничала с "ЛНР", однако правоохранители не обращали на это внимание.

Перед войной вместе с братом отжал многомиллионный бизнес (птицефабрики) и об этом известно правоохранителям, а дальше напрямую сотрудничал с частью Луганской области, оккупированной с 2014 года. Кстати, распорядителем и руководителем отжатого "куриного" бизнеса является мадам с паспортом так называемой "ЛНР", и это не смущает ни правоохранителей, ни судебные органы, которые скитаются по этому делу. Александр Матяш

Куда исчезли соратники Януковича

Ранее "Телеграф" рассказывал, где живет старшая дочь Михаила Добкина — Алла. Она уехала за границу.