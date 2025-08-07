ТЦК будут работать по-новому с 1 сентября: каждому выдадут специальную аппаратуру

Нововведение заработает через некоторое время

С 1 сентября все работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры и производить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. За нарушение правил фиксации им будет угрожать дисциплинарная ответственность.

Об этом сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ведомство усиливает прозрачность работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон Денис Шмыгаль

Министр проинформировал, что в настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных камер видеофиксации для сотрудников ТЦК.

Бодикамера, или нагрудный видеорегистратор, – это компактное устройство, которое носится на теле, обычно на груди. Он предназначен для записи видео и аудио.

Как сообщал "Телеграф", с 17 июля 2025 года Территориальные центры комплектования потеряли право штрафовать за несвоевременное обновление военно-учетных данных. По закону админвзыскание в период военного положения может быть наложено в течение одного года со дня совершения правонарушения. По словам начальника группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Романа Истомина, истечение срока привлечения к ответственности за необновление данных не отменяет все остальные правила военного учета. Граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и показывать его полиции или работникам ТЦК при проверке.