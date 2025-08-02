Стало известно, чем завершился митинг против ТЦК в Виннице (видео)

Некоторым женщинам понадобилась медицинская помощь

В ночь на субботу, 2 августа, в Виннице произошли массовые столкновения у стадиона "Локомотив", где, по словам протестующих, работники ТЦК якобы удерживали задержанных мужчин. Участники акций требовали отпустить людей, пытались попасть на территорию объекта, что вылилось в столкновения с полицией, прибывшей на место происшествия.

Как сообщают СМИ, вечером у стадиона собрались сотни человек, к месту прибыли более десяти полицейских экипажей. Часть протестующих осталась даже после начала комендантского часа.

В Полиции Винницкой области заявили, что военные ТЦК обнаружили и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от службы.

"В дальнейшем группа людей, в частности представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими", — сообщили в Нацполиции.

После этого, по словам правоохранителей, около 80 человек пришли к месту временного расположения ТЦК, пытались пробросить внутрь и выломали ворота объекта.

Полиция применила меры, чтобы оттеснить протестующих за пределы объекта. На данный момент правоохранители проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Комментарий полиции Винницкой области по поводу конфликта местных с ТЦК

Около 4:40 журналисты зафиксировали, что мужчины, находящиеся на территории стадиона, начали вывозить. Об этом Суспільному сообщили собственные источники.

По данным местных Telegram-каналов, во время этого женщины ложились на дорогу, чтобы не дать автомобилям ТЦК проехать. После вмешательства полиции некоторым из них, по словам авторов сообщения, понадобилась помощь скорой.

На видеокадрах ниже присутствует нецензурная лексика.

Что известно о конфликте

Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собралась толпа протестующих, выступивших против действий местного ТЦК. По данным местных медиа, еще утром туда якобы привезли более 100 мужчин, мобилизованных на улицах города.

Перед стадионом собрались преимущественно женщины, подростки и родственники задержанных. Люди требовали немедленно отпустить мобилизованных.

Как сообщает "Суспільне. Вінниця", поздно вечером протестующие пытались прорваться на территорию стадиона, выломали двери здания, после чего полиция применила перечный газ и приступила к задержанию. После этого конфликт частично утих, но люди оставались на месте и после начала комендантского часа.

По словам журналистов, полиция призвала протестующих разойтись и пригрозила задержаниями. В ответ толпа спела гимн Украины и продолжила требовать увольнения людей. Лишь после часу ночи часть участников акции начала постепенно расходиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве 30 июля во время проверки документов трагически погиб мужчина. По предварительным данным, он пытался скрыться от полицейских и ТЦК и прыгнул с пешеходного моста.