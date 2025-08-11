Жара возвращается в Украину: когда термометры покажут +38

Жара вернется, но не надолго

Период невыносимой жары завершился, а ему на смену пришла долгожданная прохлада. Однако синоптики предупреждают, что погода в Украине вскоре вновь станет жаркой.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, речь идет о периоде с 16 по 18 августа.

Он отметил, что повышение температуры будет характерно для всей Украины, кроме северо-западных областей. Причиной потепление станет поступление горячего воздуха с Балканского полуострова и Малой Азии.

В большинстве областей в этот период температура воздуха составит +28…+33 градуса днем и +16…+23 ночью. Для юго-востока и Закарпатья все может быть еще хуже — +33…+38 градусов днем.

Погода 16 августа

Уже 19-20 августа ситуация начнет меняться после поступления в Украину холодного воздуха из стран Балтии и Скандинавского полуострова, из-за чего температура воздуха упадет на 5-7 градусов.

