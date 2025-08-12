Операция "Паутина" затянулась по курьезной причине: Малюк раскрыл новые детали (видео)

Пристрастие россиян к алкоголю вынудило провести операцию на месяц позже

Операция "Паутина", в ходе которой была уничтожена значительная часть российского флота стратегических бомбардировщиков, готовилась 1,5 года. Кроме того она затянулась из-за того, что российские водители ушли в запой в нужный момент.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в эфире "Мы-Украина". Он отметил, что операция по запуску 150 боевых дронов состояла из нескольких этапов, каждый из которых держался в строжайшей тайне.

Если мы смотрим на Паутину в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И наиболее эффективной наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз Василий Малюк

Для операции была создана логистическая компания в Челябинске, а ее офис открылся совсем рядом со зданием местного ФСБ. Дальше она купила пять грузовиков, чтобы показывать деятельность и не вызывать подозрений.

При этом на этапе подготовки пришлось решать многочисленные мелкие проблемы. Например, в Россию пришлось ввозить подсанкционные товары, для чего пришлось воспользоваться опытом СБУ по борьбе с транснациональной преступностью.

Каждый из охотничьих домиков — полностью автономный. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны. Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен быть полностью заряжен. Но это одновременно доставляло дополнительные трудности, чтобы завезти эти домики на территорию России. Мы прошли "семь кругов ада, чтобы добиться результата Василий Малюк

Он отметил, что для операции пришлось не только создавать уникальные дроны, но и готовить для них специальную взрывную смесь. Она прожигала корпус самолета, а затем взрывалась уже внутри.

При этом россияне, которые делали домики, и водители грузовиков не знали об их предназначении. Что касается агентов СБУ, то к моменту отправки груза они уже вернулись в Украину.

Малюк также отметил, что были и курьезные моменты, которые повлияли на сроки проведения операции. Он отметил, что доставку хотели оформить до 9 мая, однако водители напились на Пасху.

Наши источники не могли дозвониться! То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая – "маевка" у них, и они неделю лежат, их нет. Затем 9 мая. У нас реально месяц выпал именно по этой причине Василий Малюк

Как сообщалось ранее, 1 июня СБУ провела амбициозную операцию "Паутина". Согласно оценкам, в ее результате был поражен 41 самолет стратегической авиации.