Скромный памятник рядом с Пелыхом: как выглядит могила писателя Ульяненко, чью книгу называли порнографической

Легендарный украинский писатель Олесь Ульяненко умер на 49-м году жизни

Олесь Ульяненко — известный украинский писатель и самый молодой лауреат Малой Шевченковской премии. Он прожил короткую, но очень насыщенную жизнь и незадолго до смерти успел оскандалиться своей книгой, которую назвали порнографической.

В этот день, 14 августа, у писателя был день рождения. По этому поводу "Телеграф" расскажет, что известно про Олеся Ульяненко и как выглядит его могила.

Олесь Ульяненко — что о нем известно?

Олесь Ульяненко — легендарный украинский писатель, который в 1997 получил малую Шевченковскую премию за роман "Сталинка". Он стал самым молодым лауреатом этой премии — на момент получения писателю было всего 35 лет.

Олесь Ульяненко родился в Полтавской области и в 15 лет ушел из дома

Известно, что Олесь Ульяненко, настоящее имя которого Александр Станиславович Ульянов, родился в городке Хорол на Полтавщине 14 августа 1962 года. В 15-летнем возрасте он ушел из дома, учился в медицинском училище и морской школе, также служил в Афганистане.

Свою первую книгу писатель опубликовал в 26 лет, а когда ему было 35, вышел в печать роман "Сталинка". Именно эта книга принесла Ульяненко не только премию, но и славу "самого радикального и жесткого украинского прозаика". Его произведение много критиковали, однако с годами эта книга вошла в университетские программы для изучения.

Писатели Олесь Ульяненко и Сергей Жадан

Всего за свою недолгую жизнь Олесь Ульяненко написал около 20 романов. А одна из его книг — "Женщина его мечты" — получила скандальную славу. Национальная экспертная комиссия по вопросам морали запретила публикацию книги, признав ее порнографической. Однако в 2009 году автору через суд удалось заключить мировое соглашение. В результате Ульяненко был вынужден заменить несколько слов и в апреле 2010 года роман "Женщина его мечты" был переиздан.

Олесь Ульяненко написал около 20 романов за свою жизнь

Как умер Ульяненко и где его похоронили?

Олесь Ульяненко умер в своей квартире в Киеве в ночь на 18 августа 2010 года. По официальной версии, причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность, ранее он пережил несколько инсультов.

При этом помощница писателя, поэтесса Евгения Чуприна в то время допускала, что смерть Ульяненко была убийством. По ее словам, дверь в квартиру была настежь открыта, замок сорвали, а соседка якобы видела, как в ту ночь кто-то выходил из квартиры писателя.

Памятник Олес Ульяненко на Байковом кладбище

Похоронили Олеся Ульяненко рядом с телеведущим Игорем Пелехом на Байковом кладбище в Киеве. Спустя время после похорон на могиле установили скромный памятник. На высоком гранитном постаменте изображен барельеф с бюстом писателя.

Могила Олеся Ульяненко

