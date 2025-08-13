"Щука-крокодил" попалась на крючок украинцу: где и как он такую поймал (видео)

Подобные уловы – настоящая гордость для любителей рыбалки

На одном из живописных водоемов Винницкой области рыбак совершил настоящий трофейный улов. На озере, известном как "Аквамарин" (с. Юзвин), ему удалось поймать щуку-великана.

Такой ролик опубликовал блоггер на YouTube-канале "Golden Fish. Vinnytsia Fishers". Как рассказал мужчина в видео, именно эта щука стала украшением данной рыбалки.

На следующих скриншотах видно, как рыбак держит добычу обеими руками, едва удерживая ее длинное, вытянутое тело. Рыба производит впечатление своей светло-оливковой окраской, украшенной темными пятнами и полосатыми оттенками. Ее голова — массивная, с характерной вытянутой мордой, а в открытой пасти отчетливо виден ряд острых зубов.

Мужчина показал настоящую рыбу-монстра Мужчина показал настоящую рыбу-монстра

На другом снимке — трофей уже на электронных весах, зафиксировавших вес почти в 4 кг. Для щуки это достаточно солидный показатель.

Вес трофейной рыбы

Такая рыба способна устроить настоящую борьбу при выводе, и рыбак признается, что момент вытягивания на берег запомнится ему надолго.

А это — рыбацкая приманка, известная также как спиннербейт, на которую и клюнула щука.

На какую приманку удалось поймать щуку

Как известно, найти такую рыбу можно на озере "Аквамарин" в Винницкой области.

Что известно о щуке

Щука — один из самых известных и любимых трофеев украинских рыбаков. Эта хищная рыба является единственным представителем щуковых семей и широко распространена в отечественных реках, озерах и водохранилищах. Чаще всего в наших водоемах встречается именно щука обыкновенная.

Щука

Она имеет удлиненное, обтекаемое тело, предназначенное для стремительных рывков, массивные челюсти, усеянные острыми зубами, а также характерную пятнисто-полосатую окраску. Оттенки кожи могут изменяться в зависимости от прозрачности воды, цвета дна и количества водной растительности.

Интересно, что самки щуки вырастают значительно больше самцов. В благоприятных условиях они могут достигать длины 1,5-1,8 м и весить 30-35 килограммов. Живут эти хищники очень долго – в природе отдельные особи доживают даже до 80 лет.

Рацион щуки состоит преимущественно из мелкой рыбы, но она может охотиться и на лягушек или молодых водоплавающих птиц, например, утят. Мясо этой рыбы содержит всего 2-3% жира, поэтому считается диетическим и полезным для питания.

Так что подобные уловы — настоящая гордость для любителей рыбалки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что молодой рыбак совершил почти невероятный улов — ему удалось достать из воды акулу, которая по размерам почти равна его росту. Это событие мгновенно привлекло внимание и вызвало волну восторга в соцсетях.