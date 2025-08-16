Мир за 24 часа и звонки главе Кремля: цепь событий, которая привела к встрече Трампа и Путина

За это время президент США поочередно обвинял в продолжении войны то Зеленского, то Путина

Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине через 24 часа после своей инаугурации, однако что-то пошло не так. Спустя более 200 дней он сел за стол переговоров с Путиным.

"Телеграф" решил проследить все события, которые шаг за шагом приближали двух лидеров государств к важной для Украины встрече, состоявшейся 15 августа.

20 января в своей инаугурационной речи президент заверил, что США завершат те войны, которые были начаты другими странами, и создадут мощную армию в мире. При этом он не упомянул конкретно Россию и Украину, однако, логично, что они вошли в этот список.

22 января в Truth Social президент Трамп предупредил, что если соглашение по Украине не будет достигнуто в ближайшее время, то он введет высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия и другие страны, причастные к конфликту, продают США. "Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным…" – заявил он.

12 февраля Трамп позвонил своему российскому коллеге. По его словам, они согласились остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией и Украиной. После беседы он заявил о подготовке к переговорам, которые завершат эту кровопролитную войну.

28 февраля во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского произошла скандальная сцена в Овальном кабинете, которую весь мир наблюдал в прямом эфире. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности.

3 марта Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине, решение о передаче которого приняла администрация бывшего президента Штатов Джо Байдена. Он использовал этот рычаг давления, чтобы Киев начал "искать мира".

18 марта американский лидер снова поговорил по телефону с российским диктатором. Разговор длился 2,5 часа. Представители Белого дома сказали, что движение к миру начнется с "энергетического и инфраструктурного прекращения огня", а также переговоров по прекращению огня в море и путям его реализации.

19 марта Трамп разговаривал с Владимиром Зеленским. Во время разговора с Зеленским Трамп пытался привести Киев и Москву к общему знаменателю. Главы стран согласовали детали режима тишины в небе, на море и говорили о том, как можно добиться тишины непосредственно на линии фронта. Однако, как известно, 30-дневного перемирия, которое было целью главы Белого дома, добиться так и не удалось.

23 апреля в Truth Social президент США обвинил украинского лидера в том, что он продолжает "поле смерти". По мнению Трампа, "мирное соглашение уже близко", и Зеленский, "у которого нет козырей", должен это понять, иначе он рискует "полностью потерять страну". Заявления Зеленского, считает Трамп, "только продлевают бойню" в Украине.

24 апреля комментируя произошедший ночью накануне ракетный удар по Киеву, Трамп раскритиковал Путина. Он заявил, что был недоволен такими действиями России в разгар мирных переговоров. Он также объяснил свой призыв, опубликованный ранее на платформе Truth Social: "Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановись".

25 апреля Трамп прокомментировал свои обещания завершить войну за 24 часа в интервью The Times: "Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть свое мнение".

28 мая президент США сказал, сколько времени ему необходимо, чтобы узнать, водит ли Путин его за нос, и отметил, что "разочарован" обстрелами украинских населенных пунктов. "В течение двух недель станет ясно, водит ли нас Путин за нос. Если это так — мы отреагируем иначе. Пока я не могу сказать, хочет ли он закончить войну или нет", — сказал глава Белого дома. Однако тогда Трамп не обозначил меры, которые он готов принять против России.

14 июля американский лидер установил 50-дневный срок для России, чтобы договориться о прекращении войны в Украине. Так он дал понять, что готов к переговорам, но после завершения этого периода перейдет к более жестким действиям, в частности введении тарифов против стран-покупателей российской нефти.

28 июля президент США пересмотрел свои требования к дедлайну для России, чтобы завершить войну в Украине. Теперь он был готов вмешаться в ситуацию менее, чем за 50 дней. "Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ", — сказал Трамп.

7 августа советник Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина пройдет в ближайшие дни. Белый дом и Кремль уже согласовали все договоренности. Ни одна встреча лидеров государств в истории не готовилась так молниеносно.

15 августа состоялась встреча Трампа и Путина на Аляске. Главы США и России встретились, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины. Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели итоговую пресс-конференцию после почти трехчасовых переговоров на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.