Отец работает в Раде, а мама избегает публичности. Что известно о родителях Елены Зеленской

Родители первой леди всегда избегали публичности

Родители Украины Елены Зеленской всегда оставались вне камер и избегали публичности, почти как и их дочь, которая была за кадром до избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Они — бабушка и дедушка двух уже взрослых внуков. Некоторые факты о них стали известны только после того, как Елена стала первой леди.

И хотя мама и папа Елены Зеленской — не публичные люди, они сильно повлияли на становление своей дочери. "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях первой леди.

Что известно о родителях Елены Зеленской

Елена Кияшко (девичья фамилия Зеленской) выросла в интеллигентной семье, где родители были убеждены в том, что образование это очень важно. Они настояли на том, чтобы их дочь получила высшее образование. Елена не стала разочаровывать родителей и получила красный диплом магистра. По специальности она архитектор, но никогда не работала по образованию.

Отец Елены Зеленской

Владимир Тимофеевич Кияшко – кандидат технических наук и доцент. Он был преподавателем дисциплины "Строительные конструкции и сооружения" в Киевском институте железнодорожного транспорта. Также он был руководителем предприятий "Криворожмонолитстрой" и "Техноимпульс".

Отец Елены Зеленской

После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, Владимир Кияшко стал помощником народного депутата Олега Бондаренко от партии "Слуга народа". На этом посту он занимался вопросами экологии и переработки промышленных отходов для использования в дорожном строительстве.

По словам Бонадренко, он познакомился с Владимиром после выборов. Отец Елены подошел к нардепу и предложил свою кандидатуру на должность помощника.

О маме Елены Зеленской нет никакой информации в сети. Известно лишь, что сейчас ей 71 год и зовут ее Ольга. Даже когда ее дочь стала первой леди, она не приоткрыла занавес своей жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дружбе Елены Зеленской и Елены Кравец. Они познакомились в Кривом Роге, еще при КВН.