Данные бодикамеры ТЦК – не доказательство в суде? Юристка развеяла популярный миф

Отсутствие видеофиксации — лишь одно из оснований признания доказательств недостаточными

Министр обороны Денис Шмигаль обязал военнослужащих ТЦК использовать бодикамеры с 1 сентября при проверке документов и вручении повесток мобилизованным гражданам. Камера будет фиксировать факт вручения повестки, который очень часто оспариваются в судах, или отказ от нее. Плюс будут зафиксированы все действия, в том числе насильственные, если они совершались, по сопровождению военнообязанного ТЦК.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко. Однако, по ее словам, данные с видеорегистратора не являются железобетонным аргументом.

— Существует мнение: если на бодикамере не зафиксирован факт вручения повестки, можно обжаловать протокол в суде, и суд будет закрывать производство за неявку по повестке. Но в КУоАП предусмотрено, что видео с камеры работника ТЦК или даже полицейского — исключительно дополнительная доказательная база, и это не является основным доказательством. Видео с бодикамеры — лишь один из элементов доказательной базы. Также там могут быть, например, свидетельские показания. И отсутствие такой фиксации не может быть основанием, чтобы закрыли производство.по повестке]. Отсутствие фиксации может быть лишь одним из оснований для признания доказательств недостаточным, — добавляет Анищенко.

С другой стороны, хотя руководитель ТЦК и может предоставить (или не предоставить) записи с регистраторов "по мотивированным запросам органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции", как об этом говорится в приказе №532, но срок хранения видео на серверах — 30 дней. И пока "бусифицированного" будут оформлять и возить на "смотрины" по воинским частям, когда дело дойдет до суда (если дойдет), записи уже будут удалены, а значит, никаких доказательств не останется.

