"Наше мышление иное...": Безуглая заявила, что имеет психическую болезнь

По словам нардепа, некоторые коллеги якобы знали о ее диагнозе, но использовали это против нее

Народный депутат Марьяна Безуглая, известная своими скандальными высказываниями, заявила, что страдает психическим синдромом. Она утверждает, что некоторые в Раде якобы знали о её недуге и "пользовались" этим.

Об этом она написала в комментариях под сообщением руководительницы коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой в Facebook.

По словам Безуглой, название её диагноза — синдром Аспергера. Депутат объяснила, что чувствует эмоции иначе и имеет высокий порог страха, а ложь для нее — почти невозможна.

"Наше мышление действительно несколько иное. Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как на компьютере, и далее выводится результат, состоящий из всех, на мой взгляд, учтенных переменных. Я испытываю эмоции, но несколько иначе. И в большинстве своем это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и т.д. Нам тоже очень тяжело врать, я фактически не лгу, но, конечно, могу ошибаться в суждениях", — пишет она.

Шкарпова же в своем посте поделилась своим мнением о Безуглой. Она отметила, что "это не пост поддержки, а попытка посмотреть на человека, который всех раздражает, удивляет и бесит, под другим углом".

"Если перенастроить оптику от "как следует вести себя в обществе" к "а что внутри за оберткой", открываются другие аспекты, которые не вписываются в логику "она просто безумна". Я думаю, не просто и не сумасшедшая", — пишет Шкарпова.

Безуглая поблагодарила автора поста за то, что та "вникла в суть", а также заявила, что некоторые ее коллеги знали о её диагнозе, но якобы использовали это против неё.

Комментарий Марьяны Безуглой

Синдром Аспергера — расстройство аутистического спектра, которое характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, особенностями восприятия информации, повышенным вниманием к деталям и склонностью к системному мышлению. Люди, которые страдают таким недугом, обычно не имеют отклонений, связанных с интеллектом, однако у них возникают трудности с восприятием чужих эмоций и считыванием социальных сигналов.

Кто такая Марьяна Безуглая

Политический деятель, народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

В свое время работала врачом-терапевтом. Безуглая была на фронте во время войны на Донбассе.

После демобилизации Марьяна Безуглая продолжила гражданскую карьеру в Военно-медицинском департаменте Минобороны. Возглавляла программу "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил".

В 2019 году избрана народным депутатом 9-го созыва по округу №217 (Оболонский район города Киева). Была кандидатом от партии "Слуга народа".

Марьяна Безуглая известна своими скандальными заявлениями, публичной критикой украинских военных и противоречивыми сообщениями в соцсетях. В феврале 2024 года она написала заявление о выходе из состава фракции и партии "Слуга народа".

Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Марьяна Безуглая сначала поддержала законопроект № 12414 по НАБУ и САП, а затем пришла на митинг против него. Тем самым она вдохновила украинцев на создание мемов о ней.