"Иди на работу": Безуглая стала героиней мемов после конфликта под Радой (видео)

Реакция с митинга прекрасно подходит к повседневным ситуациям, придавая им сатирический оттенок

Народная депутат Марьяна Безуглая стала героиней новой волны интернет-мемов после конфликта с участниками акции под Верховной Радой. На популярных платформах распространяют видео, где митингующие скандируют в ее адрес "Иди на работу", а пользователи соцсетей накладывают этот фрагмент на будничные ситуации.

"Телеграф" собрал лучшие шутки. Одним из самых популярных мемом стала сценка с подписью: "Я утром: не желаю работать. Тем временем: счета, пустой холодильник и голодный кот:…".

Реакция с митинга идеально ложится в такие жизненные ситуации, придавая им сатирическое звучание.

Другой популярный вариант: "Я прошу у мамы деньги на пиво. Вся семья:…" — дальше в ролике звучит знакомое скандирование "Иди на работу". Соцсети мгновенно подхватили этот аудиофрагмент как универсальный шаблон для ежедневных дилемм и бытовых шуток.

Что предшествовало волнам реакций

Инцидент произошел во время митинга у Верховной Рады. Марьяна Безуглая пришла на акцию протеста, однако ее присутствие вызвало волну возмущения. Собравшиеся скандировали "Позор!" и "Иди на работу". Участники обвинили чиновницу в поддержке законопроектов, которые, по их мнению, вредят независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Безуглая пыталась объяснить свою позицию, заявив, что заседание еще не началось, и она не поддерживает отмену независимости антикоррупционных структур. Однако объяснения не прекратили эскалацию. Один из митингующих обвинил ее в "нарушении прав народа", после чего возник спор, к которому присоединились другие участники.

Конфликт завершился спонтанной минутой молчания. Депутат опустилась на колени, после чего покинула место происшествия — вероятно, отправившись в сессионный зал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы активно создавали мемы о народном депутате Марьяне Безуглой, которая принимала участие в митинге против закона №12414. На этот раз ее даже сравнили с Людмилой Янукович, женой экс-президента Виктора Януковича.