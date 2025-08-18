Война закончится на условиях Путина? Получится ли у Украины противостоять России и какие гарантии безопасности нам "светят"

В Овальном кабинете сегодня состоится встреча Зеленского и Трампа — чего от неё ожидать?

Накануне переговоров между президентами США и Украины стало понятно, что главная интрига сосредоточена вокруг договорённостей, которых Трамп достиг с Путиным во время встречи на Аляске. Американский лидер открыто даёт сигнал: дальнейшая судьба договорённостей зависит от Киева.

По информации западных медиа, в Вашингтоне и Москве уже согласовали ключевые элементы будущего соглашения. Оно должно быть не кратковременным перемирием, а полноценным мирным договором, который предусматривает вывод украинских войск из Донецкой области. Если Киев согласится, в ближайшее время может состояться трёхсторонняя встреча лидеров США, Украины и России для подписания финального документа.

"Телеграф" обратился к украинскому политологу Алексею Якубину, чтобы выяснить, какой сценарий развития событий во время переговоров Зеленского и Трампа является более вероятным, а также на какие именно гарантии безопасности может рассчитывать Украина.

Зеленский рассчитывает убедить Трампа изменить позицию. Киев и европейские столицы настаивают на другой логике процесса – сначала прекращение огня по линии фронта, а уже потом переговоры о политических условиях мира. Именно этот подход Москва категорически отвергает, и именно его хочет реанимировать украинская сторона.

Владимир Зеленский с главой Еврокомисии. Фото: Zelensky / Official

Показательно, что Трамп отказался допустить европейских лидеров к первой встрече с Зеленским. Он намерен говорить с украинским президентом тет-а-тет, очевидно считая, что так легче склонить его к принятию "аляскинских договорённостей".

Будапешт 2.0? Какие гарантии для Украины обсуждаются

Важной составляющей этих договорённостей стали гарантии безопасности для Украины. Как заявил американский советник Уиткофф, это самый большой "прорыв" переговоров между Вашингтоном и Москвой.

По его словам, уже согласован определённый формат таких гарантий, и теперь вопрос за Киевом. Хотя их содержание не раскрывается, известно, что речь идёт не о членстве в НАТО, но о механизме, приближенном к "пятой статье" Альянса, а также о письменных обязательствах России воздержаться от новых атак на Украину или другие европейские страны. Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев заявил, что Трамп и его команда стремятся к реальному урегулированию войны в Украине.

Расчёт Трампа заключается в том, что именно пакет гарантий безопасности компенсирует для Киева непопулярные уступки на других направлениях.

Вместе с тем, Зеленский и его союзники озвучили альтернативное видение: гарантии могут быть действенными только в случае размещения на украинской территории европейских военных контингентов. Однако Москва последовательно выступает против такого сценария, и нет оснований считать, что её позиция изменилась после переговоров на Аляске.

Вместе с тем, готовность Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности может стать серьёзным сдвигом в позиции Вашингтона относительно завершения войны России против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что после встречи с Владимиром Путиным Трамп провёл телефонные консультации с европейскими лидерами, обсудив, в частности, предложение премьера Италии Джорджи Мелони. Её идея заключается в предоставлении Киеву гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

Встреча Путина и Трампа

"Действительно, Киев давно добивается гарантий безопасности от Вашингтона, но Белый дом ещё ни разу не давал никаких гарантий", – пишет WSJ.

По информации издания, обсуждаемый формат предусматривает военную и финансовую поддержку Украины со стороны западной коалиции во главе с США, но без размещения американских войск на украинской территории.

"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", – цитирует WSJ европейских чиновников. При этом у участников переговоров остаются разногласия в толковании, идёт ли речь о прямом военном компоненте этих гарантий.

Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" заявил, что лучшим вариантом гарантий безопасности для Украины было бы вступление в НАТО и распространение на страну действия 5-й статьи Альянса. В то же время в нынешних условиях такой сценарий выглядит маловероятным.

По его словам, встреча на Аляске показала, что Владимир Путин готов говорить об определённых гарантиях безопасности для Украины. В то же время у Киева есть скепсис, ведь уже были Будапештские гарантии 1994 года, которые не остановили российскую агрессию. Однако, как отметил Якубин, Трамп и европейские лидеры обсуждали возможность создания системы безопасности, которая частично напоминала бы механизмы НАТО, но без формального членства Украины в Альянсе.

"Это могло бы выглядеть как американские гарантии безопасности Израилю. И мы видим, что в случаях определённых обострений, Штаты помогают Израилю, хотя те не являются членами НАТО. Или Южной Корее", – пояснил он.

Алексей Якубин / Facebook

Вместе с тем, политолог признал маловероятным принятие такого специального договора между Украиной и США, который бы имел юридическую силу, например, через ратификацию Сенатом.

Зато, по его словам, наиболее реалистичным выглядит сценарий, при котором уже существующие политические договорённости между Украиной, США и европейскими странами могли бы быть преобразованы в долгосрочный пакет обязательств по безопасности.

"Это могли бы быть договорённости на 10 или более лет, которые бы предусматривали военную помощь, военно-технические проекты, поддержку в сфере вооружения. Это давало бы Украине понимание, что на определённый период она имеет гарантированную поддержку со стороны США и европейских стран. Сейчас в плане гарантий безопасности это выглядит наиболее реалистично", – подытожил Якубин.

Какие сценарии возможны после встречи Трампа и Зеленского

После переговоров остаётся несколько возможных вариантов развития событий. Уже сейчас можно предположить по меньшей мере четыре сценария, которые могут реализоваться в зависимости от позиции Киева и поведения Вашингтона.

Первый вариант выглядит так: Владимир Зеленский соглашается на то, что было согласовано между Трампом и Путиным. Или же, возможно, в ходе трёхсторонних переговоров удаётся найти компромисс. В таком случае не исключено проведение трёхсторонней встречи, которая могла бы завершиться подписанием соглашения о прекращении войны.

Второй сценарий – если Зеленский откажется принимать условия. В такой ситуации можно ожидать, что Трамп начнёт давить на него, чтобы заставить к уступкам – очередное ограничение военной помощи, запрет на обмен разведывательными данными.

Есть и третий вариант . Зеленский не принимает условия, но Трамп не прибегает к жёстким мерам, а просто дистанцируется от украинского вопроса. Это может означать сведение участия США в войне и её урегулировании к минимуму. В таком случае санкционная политика против России, вероятно, не будет усиливаться, а при определённых обстоятельствах могут даже начаться уступки Москве.

Четвёртый сценарий предусматривает, что Зеленский вместе с европейскими союзниками сможет убедить Трампа пересмотреть договорённости, достигнутые на Аляске. Тогда США могли бы вернуться к ультимативной позиции: требования безусловного прекращения огня и продвижения идеи гарантий безопасности, которые, впрочем, Кремль вряд ли признает.

Алексей Якубин считает, что предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне может сопровождаться эмоциональными моментами, подобно спору, который произошёл во время их первой встречи.

"Эмоциональный срыв на этой встрече, Трампа и Зеленского, возможен. Мы не можем этого исключать, потому что уже прогревается информационное поле. Я имею в виду то, что Трамп и его окружение частично забрасывают информацию и о территориях, и так далее. Очевидно, что эти темы будут подниматься. Учитывая первую встречу в Овальном кабинете, мы понимаем, что эмоциональная история может быть", – отметил Якубин в комментарии "Телеграфу".

Он подчеркнул, что для Украины было бы чрезвычайно важно избежать открытой конфронтации и юридического закрепления потери территорий, но в то же время максимально использовать возможность получить гарантии безопасности и поддержать идею трёхсторонней встречи – Трамп, Путин и Зеленский. По его мнению, Зеленскому стоит действовать осторожно, чтобы не допустить срыва переговоров.

Если сейчас, например, Украина отказывается от всех моментов, которые Трамп предлагает, это будет означать, что американской администрации будет легко сказать, что именно Украина не хочет идти на переговоры. То, чего на самом деле Россия и пыталась достичь, – не выполнять то, о чём договаривались, и переложить ответственность на Украину Алексей Якубин

Якубин подчеркнул, что встреча в Вашингтоне является чрезвычайно важной, поскольку без поддержки США Украине будет крайне сложно противостоять давлению России. Европа же, по его словам, до сих пор не смогла выработать единую позицию в вопросе гарантий безопасности для Киева.

"Эта встреча сверхважна. Позиция Украины здесь должна быть достаточно гибкой. Просто понимание реалий, которые есть, потому что, как мы уже увидели, без Штатов будет довольно сложно. А Европа, к сожалению, по крайней мере до этого времени не демонстрировала One Voice, один голос", – подытожил политолог.

