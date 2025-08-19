Зеленского готовят к "самому тяжелому" разговору: эксперт раскрыл неожиданные детали встречи с Трампом

По словам эксперта, карта в Овальном кабинете точно была размещена не просто так

В понедельник, 16 августа, в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа. Основными темами переговоров стали гарантии безопасности, подготовка к трехсторонней встрече и путь к окончанию российского вторжения.

Лидеры стран уже назвали переговоры успешными. Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что формат и тональность переговоров существенно отличались от предварительного контакта лидеров.

Разница между первой и второй встречей в Овальном кабинете

"Как по мне, она действительно прошла абсолютно в другой атмосфере, чем первая встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете", — отметил Якубин.

Он обратил внимание на многоуровневую структуру переговоров, присутствие международных партнёров и несколько раундов общения.

"Просто сам факт того, что была и публичная часть, и потом была частная часть, были европейские лидеры и несколько, условно, раундов переговоров. То есть сначала Трамп говорил с Зеленским, а потом они общались уже вместе с европейскими лидерами", — пояснил политолог.

Якубин считает, что такой формат является индикатором определенного сдвига в процессе. По его словам, этому также способствует контакт Трампа с Кремлем.

Как мне кажется, это показатель того, что процесс здесь двигается. И, собственно, плюс то, что Трамп звонил по телефону президенту России. Мне кажется, что здесь очевидно: процесс идет Алексей Якубин

Алексей Якубин/Facebook

Что обсуждали и к чему пришли

Отдельное внимание он уделил содержательному наполнению переговоров. В частности, речь шла о гарантиях безопасности для Украины и возможной подготовке к встрече с участием Путина.

"Насколько мы можем понять, ключевые вопросы здесь — это вопросы дальнейших гарантий безопасности для Украины и понимание, как это будет работать, а в то же время — вопрос подготовки встречи с Путиным в трёхстороннем формате", — сказал Якубин.

Эксперт обратил внимание на сигналы о возможном согласии со стороны Кремля.

Мы видим все больше информации о том, что якобы Путин согласился даже встретиться с Зеленским. И я думаю, такая вероятность высока. Скорее всего, Трамп с ним об этом говорил политолог Алексей Якубин

"Киев не готов идти этого": чего ждать от переговоров дальше

В то же время политолог указал на риски, которые могут возникнуть на следующем этапе диалога. В частности, речь может пойти о территориальных вопросах, которые остаются наиболее чувствительными.

"Дальше будет труднее, будут возникать вопросы территорий — из того, что мы можем по крайней мере сейчас понять, речь идёт об оккупированных. И, насколько я понимаю, мы знаем, по крайней мере в публичной плоскости звучала фраза о том, что Киев не готов идти на это", — сказал он.

На фоне возможной трёхсторонней встречи возникает вопрос о её содержании, учитывая публичную позицию Киева.

"Есть вопрос: что же тогда будет обсуждаться на этой трёхсторонней встрече? Ведь мы понимаем, что теперь по сути уже началась подготовка к ней", — заявил Якубин.

Эксперт указал на общий подход Вашингтона, который, по его мнению, заключается в попытке достичь более широкой договорённости, а не временного компромисса.

"Пока что выглядит так, что Соединённые Штаты Америки хотят сразу определённое, назовём так, большое соглашение, а не просто перемирие. В этом соглашении могут быть гарантии безопасности", — сказал политолог.

Завершая комментарий, Якубин выразил сомнения относительно того, как именно будет обсуждаться территориальная составляющая и какую позицию Киев в конце концов займет за столом переговоров.

Скорее всего, на этой трехсторонней встрече может быть обсуждение вопроса территорий. Но, честно говоря, пока до конца непонятно, как это будет происходить и какова будет позиция Киева в этом плане, потому что публично официальный Киев заявлял, что в вопросах территорий никаких уступок быть не может. Но мы понимаем, что и карта, пожалуй, в Овальном кабинете Трампа не просто так была с оккупированными территориями. То есть очевидно, что такие темы там обсуждали Алексей Якубин

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время переговоров на Аляске Владимир Путин озвучил Дональду Трампу перечень условий, необходимых, по его мнению, для прекращения вооруженной агрессии против Украины. Среди них вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, отказ Украины от вступления в НАТО, предоставление русскому языку официального статуса в отдельных регионах, а также восстановление прав Русской православной церкви.

Такие требования свидетельствуют о том, что Кремль продолжает демонстрировать искаженное восприятие текущей международной ситуации и игнорирует изменение реального баланса сил.