"Слава богу, не подрались": подборка самых смешных мемов о встрече Зеленского и Трампа

Поднимите настроение остроумными мемами

Официальный, уже второй за время повторной каденции Дональда Трампа визит Владимира Зеленского в Белый дом, стал поводом для большого количества мем и шуток в сети. Пользователи обсуждают не только серьезные вопросы, которые поднимались во время всех этапов саммита, но и шутят о костюме украинского лидера, настроении его американского коллеги и о том, как Андрей Ермак "увлекал" Францию.

"Телеграф" собрал самые интересные из смешных картинок, чтобы читатели могли посмотреть подборку и отдохнуть после наполненного эмоциями дня.

Одним из поводов для шуток стало любвеобильность американского президента. В ответ на один из вопросов журналистов он заявил: "Украине умны, энергичны, они любят свою страну. Я люблю украинцев, но и россиян тоже, я всех люблю".

Следует заметить, что не только этот ответ Трампа заставил украинцев улыбнуться. Во время пресс-конференции он неоднократно отходил от темы вопросов медийщиков и переключался на совсем другое направление. В частности, именно так удалось узнать о том, какую работу администрация действующего президента Штатов проделала, чтобы избавиться от нелегальных мигрантов.

Конечно, для украинцев, следящих за ситуацией, эта пресс-конференция была довольно нервной. Ведь еще свежим в памяти остается "конфликт в Овальном кабинете", а зная вспыльчивый темперамент Дональда Трампа, нового "взрыва" можно было ожидать.

Вместе с тем, атмосфера в Овальном кабинете была достаточно теплой. Трамп и Зеленский даже обменялись несколькими шутками. Не исключено, что причиной такого хорошего настроения стало изменение имиджа украинского лидера — он даже услышал несколько комплиментов на свой счет — один из них был от самого журналиста, который в феврале раскритиковал его за отсутствие костюма.

А, возможно, дело заключалось и в том, что в свой адрес Дональд Трамп тоже услышал немало благодарности и добрых слов от Зеленского. Как подсчитали журналисты, через несколько первых минут своего выступления Зеленский поблагодарил американского президента и его администрацию шесть раз.

На закрытой части встречи в Овальном кабинете появилась карта Украины с окрашенными розовым цветом территориями, контролируемыми российской армией. Конечно, украинцы не могли упустить возможность пошутить о белорусском президенте Александре Лукашенко и его знаменитом: "А сейчас я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

Не только белорусский лидер стал поводом для шуток с картами.

После закрытой встречи Трампа и Зеленского слово взяли и лидеры европейских стран, которые также присоединились к переговорам. Именно так за стулом, вблизи которого стояло французское знамя, заметили главу ОП Андрея Ермака.

Евровидение 2025 года закончилось в мае, следующий конкурс должен был пройти в том же месяце следующего года. Однако "линии для голосования" в мемах были открыты уже после того, как слово взяли лидеры ЕС.

Пожалуй, более короткая шутка, которая, впрочем, прекрасно отражает настроение украинцев после конференции:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что разговор президентов за закрытыми дверями длился чуть больше часа. После этого лидеры сделали заявления.