Геополитический квест: в каком городе пересекутся дороги Зеленского, Путина и Трампа

Саммит может пройти в конце этой недели

Встреча Путина, Трампа и Зеленского сейчас кажется вполне логичным продолжением цикла саммитов лидеров стран на пути к достижению мира. Американский президент уже заявил, что хотел бы провести эти переговоры в пятницу, 22 июля. Однако возникает вопрос, какую именно локацию стоит для этого выбрать?

Как пишет SkyNews, европейские дипломаты не могут прийти к согласию относительно места возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. США попросили европейских партнёров подготовиться к трёхсторонним переговорам уже на этой неделе.

По предварительной договорённости, встреча должна состояться именно в Европе. Во время видеоконференции "коалиции желающих" премьер Италии Джорджа Мелони предложила Рим, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на Женеве.

По данным источников, Зеленский и Трамп склоняются к Риму, в частности рассматривается Ватикан, тогда как Путин предпочитает Женеву. В то же время итальянский и швейцарский МИД заявили о готовности принять лидеров. Европейские дипломаты также обсуждают альтернативные варианты, среди которых Будапешт и Хельсинки.

Зеленский с европейскими лидерами

"Телеграф" обратился к политологу Егору Брайляну, чтобы выяснить его мнение: где именно соберётся этот саммит и какова будет роль Европы в переговорах.

Какой именно город выберут президенты?

Политолог отметил, что сейчас сложно точно спрогнозировать, где именно может состояться встреча в трёхстороннем формате с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. В то же время он подчеркнул, что выбор места будет иметь символическое значение.

"Зная любовь россиян к символизму, то я бы выбирал между Хельсинки и Римом. Хельсинки, потому что там 50 лет назад был подписан заключительный акт Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе. И что там был создан современный миропорядок, который хочет разрушить Путин. А Рим почему? Потому что это определённый символ примирения для всех христиан. И в Риме уже была встреча Трампа и Зеленского на похоронах Папы в апреле", — пояснил эксперт.

Егор Брайлян / Facebook

Брайлян считает маловероятным проведение встречи в Будапеште, поскольку на это не согласится Зеленский, а вероятно, и Трамп. Он отметил, что в отношениях Трампа и Орбана нет "медового месяца", поскольку Орбан одновременно пытается играть и с Китаем, а это усложняет ситуацию для венгерского премьера накануне выборов.

"Женева может быть, но всё равно я рассматриваю между Хельсинки и Римом. В Женеве может состояться предварительная встреча между россиянами и американцами. Между Штатами и Украиной может быть в Риме, а заключительная — в Хельсинки. То есть место встречи играет не очень большую роль. Хотя россияне любят символизм, это понятно", — подытожил политолог.

Почему встреча состоится именно в Европе

Саммит в Европе имеет для Владимира Путина символическое значение, поскольку российский президент стремится продемонстрировать, что именно он контролирует ситуацию на континенте. Для Кремля важно показать, что главные договорённости происходят на двустороннем уровне с Вашингтоном, тогда как Украина и Европа выступают скорее как пассивные наблюдатели.

Политолог подчёркивает, что Россия находится во внутреннем разладе, ведь не может определиться, куда принадлежит — к Европе или Азии.

"У них всегда есть эта геополитическая дилемма, какой их вектор развития", — заметил он.

По его мнению, роль Европы во время войны значительно изменилась. Если в 2014 году континент оставался пассивным и только Франция и Германия выступали посредниками, то после полномасштабного вторжения Путин оказался в изоляции. Встреча на Аляске позволила ему частично легитимизироваться, однако реакция Европы была довольно консолидированной — большинство лидеров отвергли возможность мирных соглашений с территориальными уступками Украины.

Что тогда с гарантиями безопасности от Европы?

Вместе с тем остаётся вопрос содержания так называемых гарантий безопасности.

"Европейские государства не готовы посылать войска в Украину, потому что это означало бы автоматическое втягивание НАТО в войну против России. Поэтому возникает вопрос, что именно они вкладывают в эти гарантии", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Европа проснулась, но не имеет чёткого видения будущего войны. Аналитические центры рассматривают три сценария — продолжение войны на истощение, победу России или победу Украины. Однако детального стратегического видения нет ни в ЕС, ни в НАТО.

"Мы так же не представляем собственного стратегического видения. Формулы мира звучат очень обобщённо. А россияне действуют ситуативно: если есть возможность давить на фронте — они давят. Единственные, у кого есть долгосрочное видение, — это Китай", — подчеркнул он.

По убеждению политолога, Европа должна конкретными действиями показать, что безопасность Украины — это её внутреннее дело.

"Это должно быть что-то, что превышает нынешние форматы поддержки. Например, контроль судов в Чёрном море или патрулирование украинского неба. Войск не будет, и мы находимся в своём цугцванге: кто-то должен проявить решительность", — сказал он.

Он предупредил, что угроза прямого нападения России на страны НАТО является реальной.

"Я абсолютно осознаю, что Россия может атаковать одну из стран Альянса в пределах максимум трёх лет. Война в Европе намного ближе, чем кажется европейцам", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одна из ключевых проблем заключается в том, что до сих пор неизвестно, каких именно договоренностей удалось достичь Дональду Трампу и Владимиру Путину во время их встречи на Аляске, и какие идеи российский диктатор смог посеять в сознании президента США. Чтобы прояснить ситуацию, в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне с Трампом встретится президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на воспоминания о неудачном саммите лидеров в начале этого года, украинский президент подчеркивает, что настроен "очень продуктивно". Кроме того, на этот раз Зеленского поддержат европейские лидеры, которые фактически формируют для него своеобразный фон.