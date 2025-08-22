"Ребята из Юска" взорвали TikTok новым скетчем о "кнопке тревоги": узнайте свою область (видео)

Эти ребята точно сделают ваш день!

Дуэт молодых комиков, известных в соцсетях как "Ребята из Юска" или "Чуваки из СТО", представил новый скетч, вновь разлетевшийся по сети. В этот раз они обыграли тему воздушных тревог в Украине, показав с юмором "как работает кнопка тревоги" по Украине.

Ролик опубликовали в TikTok. Парни креативно воспроизвели диалоги "операторов сигнала" в разных регионах.

Так, в Киеве один герой предлагает нажать кнопку, потому что "Шахед" уже на Троещине", но получает ответ, мол, еще рано. Лишь когда дрон сбили, включается тревога. В Черкасской области сирену объявляют "на всякий случай", а во Львове — своя тревога — из-за того, что кофе закончился. На Днепропетровщине шутят об отбое после 5 часов тишины, но снова решают перестраховаться и оставить сигнал.

Ирония и креативные диалоги сделали видео вирусным – пользователи узнают в нем атмосферу реальной жизни во время постоянных воздушных тревог.

Чем известны герои видео

Авторы ролика — Максим Смаровоз и Влад Романщак. Именно эти двое ребят стали известны благодаря серии видео, снятых в магазине JYSK, которые набрали миллионы просмотров и сделали их настоящими звездами TikTok. Сейчас их аудитория стремительно растет: у YouTube канал имеет более 3,12 тысяч подписчиков, а у TikTok — более 62,7 тысяч.

"Ребята из Юска" в очередной раз доказали, что способны превращать даже тревожные будни украинцев в легкий юмор.

