Проблемы у Артура Палатного? Правоохранители взялись за бизнесмена из его круга

Зять Литвина пытался присвоить землю киностудии имени Довженко

Задержан бывший депутат Киевского облсовета Дмитрий Крейнин, известный по скандалу с незаконными свалками в Голосеевском районе. Теперь его подозревают в попытке незаконного завладения частью территории киностудии имени Довженко с помощью фиктивной регистрации несуществующего дома в кадастре.

Об этом сообщает "Антикор". Крейнина также подозревали в других махинациях со столичной землей с использованием поддельных документов,

Киностудия имени Довженко

Правоохранители сообщили о подозрении троим лицам, пытавшимся оформить в пользование земельный участок площадью более 1 гектара в центре столицы. Этот участок принадлежит Киевскому городскому совету и находится в ведении ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Довженко".

Следствие установило, что злоумышленники использовали поддельные документы: изготовили фиктивные справки и технические паспорта, подготовили проект землеустройства, зарегистрировали право собственности на "виртуальное" здание, а затем создали новое предприятие и оформили акты приема-передачи мнимого имущества. Для реализации схемы они привлекли подконтрольного инженера-землеустроителя.

Конечной целью было заключение договора бесплатной аренды участка стоимостью около 60 млн грн. Однако благодаря своевременной реакции представителей госпредприятия и вмешательству правоохранителей реализовать план до конца не удалось – землю арестовали.

Сейчас трем фигурантам инкриминируют организацию покушения на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УКУ) и подделку официальных документов группой лиц (ч. 3, ч. 4 ст. 358 УКУ).

Дмитрий Крейнин

Махинации с гаражными кооперативами

В 2024 году стало известно о производстве по признакам ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК, расследуемого Офисом генпрокурора. По данным следствия, группа лиц (среди которых есть и Крейнин) путем подделки учредительных документов осуществили фиктивное изменение руководства гаражных кооперативов и автостоянок, для их приватизации, а также по поддельным документам завладела землями КП "Киевпастранспарксервис". Члены ОПГ в период с 2021 по 2023 год незаконно завладели более чем 45 объектами недвижимости в Киеве.

Для регистрации недвижимости использовался ряд подконтрольных компаний, учредителями, руководителями и бенефициарами которых были подконтрольные ему люди. К примеру, ООО "Стейкхолдеры близлежащих территорий", чьими владельцами являются Александр Харченко, Арсен Романюк и сам Дмитрий Крейнин, и еще десятки фирм.

При чем здесь Палатный

Одним из факторов карьерного роста Дмитрия Крейнина, помимо влияния его отца-застройщика из Днепра Александра Крейнина и брака с дочерью Владимира Литвина в прошлом, стало сотрудничество с ближайшим окружением Артура Палатного, которого называют правой рукой Виталия Кличко.

Крейнин давно поддерживает тесные отношения с депутатом Киевсовета Игорем Опадчим — бывшим помощником Палатного и совладельцем юридической фирмы "Гарантия", созданной вместе с Крейниным. Оба они фигурировали в скандале вокруг застройки на территории киевского рынка "Лесной".

Игорь Опадчий избрался в Киевсовет от партии УДАР по округу №4, где также баллотировался (но ниже по списку) нынешний глава КМВА Тимур Ткаченко. В прошлом году Опадчего призывали сложить мандат, что открыло бы дорогу в Киевсовет Ткаченко, которого прочили на должность секретаря горсовета. Однако Опадчий, заявив о давлении, отказался уходить. В результате противостояние между группой Тимура Ткаченко и окружением Артура Палатного лишь усилилось.

Кто такой Артур Палатный

Артур Палатный — глава исполкома партии "УДАР", многолетний соратник и кум Виталия Кличко. Его публичная биография практически отсутствует – в реестрах он почти не фигурирует, что затрудняет прослеживание его роли в политике и бизнесе. Журналисты Bihus.Info называют его "серым кардиналом" киевских схем.

Палатный родился в семье директора гастронома в центре Киева. Уже в конце 80-х он считался "мажором", имел связи через отца и занимался спортом. Именно на спортивном ринге он познакомился с Виталием Кличко — Палатный занимался боксом и, по его словам, был чемпионом Киева, а Кличко в то время занимался каратэ и кикбоксингом. Эта дружба тянется с юности.

В те времена спортивные секции часто становились "кузницей кадров" для рэкета. Палатный признавал свое знакомство с известным киевским криминальным авторитетом Виктором Рыбалко (по прозвищу Рыбка), который занимался киевским боксом и с которым Палатного и братьев Кличко сфотографировали вместе в 1993 году. В то же время он отрицал свою причастность к криминалитету.

Артур Палатный

Пока Кличко делал спортивную карьеру, Палатный занялся бизнесом. Вместе с отцом он приватизировал гастроном на Богдана Хмельницкого, где позже открыл казино. СМИ предполагали, что авторитет Рыбка мог "крышевать" этот бизнес, однако Палатный это опровергал. После запрета игорного бизнеса в том же здании открылся скандально известный стриптиз-клуб "Тутси", с которым он также официально отрицает связи.

В 2010 году Палатный стал соучредителем партии "УДАР", а впоследствии — дважды народным депутатом. После Майдана Кличко стал мэром Киева, а Палатный вошел в Верховную Раду от БПП. Из политики он ушел после 2019 года, но в 2020 возглавил исполком "УДАРа".

В 2021 году Палатного обыскивали по делу о "крышевании" нелегальной торговли — у него дома изъяли $250 тысяч. Это дело не дошло до суда. В январе 2025-го имя Палатного снова упомянули — на этот раз в истории со стриптиз-клубом "Тутси", фигурирующим по делу о торговле людьми. Здание клуба принадлежит компании, совладельцами которой родственники Палатного и Владимир Кличко.