Проблеми у Артура Палатного? Правоохоронці взялися за бізнесмена з його кола

Зять Литвина намагався присвоїти землю кіностудії імені Довженка

Затримано колишнього депутата Київської облради Дмитра Крейніна, відомого по скандалу з незаконними звалищами в Голосіївському районі. Наразі його підозрюють у спробі незаконного заволодіння частиною території кіностудії імені Довженка за допомогою фіктивної реєстрації неіснуючого будинку у кадастрі.

Про це повідомляє "Антикор". Крейніна також підозрювали в інших махінаціях із столичною землею з використанням підроблених документів,

Кіностудія імені Довженка

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які намагалися оформити у користування земельну ділянку площею понад 1 га у центрі столиці. Ця дільниця належить Київській міській раді та знаходиться у віданні ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Довженка".

Слідство встановило, що зловмисники використали підроблені документи: виготовили фіктивні довідки та технічні паспорти, підготували проєкт землеустрою, зареєстрували право власності на "віртуальний" будинок, а потім створили нове підприємство та оформили акти приймання-передачі уявного майна. Для реалізації схеми вони залучили підконтрольного інженера-землевпорядника.

Кінцевою метою було укладання договору безкоштовної оренди ділянки вартістю близько 60 млн грн. Однак завдяки своєчасній реакції представників держпідприємства та втручанню правоохоронців реалізувати план до кінця не вдалося – землю заарештували.

Наразі трьом фігурантам інкримінують організацію замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ) та підробку офіційних документів групою осіб (ч. 3, ч. 4 ст. 358 ККУ).

Дмитро Крейнін

Махінації з гаражними кооперативами

У 2024 році стало відомо про провадження за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК, що розслідувалося Офісом генпрокурора. За даними слідства, група осіб (серед яких є і Крейнін) шляхом підробки установчих документів здійснила фіктивну зміну керівництва гаражних кооперативів та автостоянок, для їх приватизації, а також за підробленими документами, заволоділа землями КП "Київпастранспарксервіс". Члени ОЗУ у період з 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи більш ніж 45 об’єктами нерухомості у Києві.

Для реєстрації нерухомості використовувалася низка підконтрольних компаній, засновниками, керівниками та бенефіціарами яких були підконтрольні Крейніну люди. Наприклад, ТОВ "Стейкхолдери довколишніх територій", чиїми власниками є Олександр Харченко, Арсен Романюк та сам Дмитро Крейнін, та ще десятки фірм.

До чого тут Палатний

Одним із чинників кар’єрного зростання Дмитра Крейніна, окрім впливу його батька-забудовника з Дніпра Олександра Крейніна та шлюбу з дочкою Володимира Литвина у минулому, стала співпраця з найближчим оточенням Артура Палатного, якого називають правою рукою Віталія Кличка.

Крейнін давно підтримує тісні стосунки з депутатом Київради Ігорем Опадчим — колишнім помічником Палатного та співвласником юридичної фірми "Гарантія", створеної разом із Крейніним. Обидва вони фігурували у скандалі навколо забудови на території київського ринку "Лісовий".

Ігор Опадчий обрався до Київради від партії УДАР за округом №4, де також балотувався (але нижче за списком) нинішній голова КМВА Тимур Ткаченко. Торік Опадчого закликали скласти мандат, що відкрило б дорогу до Київради Ткаченку, якого пророкували на посаду секретаря міськради. Проте Опадчий, заявивши про тиск, відмовився йти. В результаті протистояння між групою Тимура Ткаченка та оточенням Артура Палатного лише посилилося.

Хто такий Артур Палатний

Артур Палатний — голова виконкому партії "УДАР", багаторічний соратник та кум Віталія Кличка. Його публічна біографія практично відсутня – у реєстрах він майже не фігурує, що ускладнює простеження його ролі у політиці та бізнесі. Журналісти Bihus.Info називають його "сірим кардиналом" київських схем.

Палатний народився у родині директора гастронома у центрі Києва. Вже наприкінці 80-х він вважався "мажором", мав зв’язки через батька та займався спортом. Саме на спортивному рингу він познайомився з Віталієм Кличком — Палатний займався боксом і, за його словами, був чемпіоном Києва, а Кличко на той час займався карате та кікбоксингом. Ця дружба тягнеться з юності.

У ті часи спортивні секції часто ставали "кузнею кадрів" для рекету. Палатний визнавав своє знайомство з відомим київським кримінальним авторитетом Віктором Рибалком (на прізвисько Рибка), який займався київським боксом і з яким Палатного та братів Кличків сфотографували разом у 1993 році. Водночас він заперечував свою причетність до криміналітету.

Артур Палатний

Поки Кличко робив спортивну кар’єру, Палатний зайнявся бізнесом. Разом із батьком він приватизував гастроном на Богдана Хмельницького, де згодом відкрив казино. ЗМІ припускали, що авторитет Рибка міг "кришувати" цей бізнес, проте Палатний це спростовував. Після заборони грального бізнесу у тій самій будівлі відкрився скандально відомий стриптиз-клуб "Тутсі", з яким він також офіційно заперечує зв’язки.

2010 року Палатний став співзасновником партії "УДАР", а згодом — двічі народним депутатом. Після Майдану Кличко став мером Києва, а Палатний увійшов до Верховної Ради від БПП. З політики він пішов після 2019 року, але у 2020 очолив виконком "УДАРу".

2021 року Палатного обшукували у справі про "кришування" нелегальної торгівлі — у нього вдома вилучили $250 тисяч. Ця справа не дійшла до суду. У січні 2025-го ім’я Палатного знову згадали — цього разу в історії зі стриптиз-клубом "Тутсі", який фігурує у справі торгівлі людьми. Будівля клубу належить компанії, співвласниками якої є родичі Палатного та Володимир Кличко.