Пустые пляжи и аквапарк. Россия продолжает убивать курортный город на Азовском море (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Город не узнать
Бердянск в оккупации приходит в упадок. Даже в разгар летнего сезона, когда до захвата города Россией там было полно отдыхающих, сейчас пусто и безлюдно.
Свежие фото из оккупированного города опубликовал Telegram-канал "Маріуполь.Спротив". Отдыхающих нет даже в знаменитом Бердянском аквапарке.
Также появились свежие видео из Бердянска. На всех курортный город поражает малолюдностью. Людей нет даже у моря. К тому же море заполонили медузы.
До оккупации РФ этот город в Запорожской области, на побережье Азовского моря был гостеприимным курортом, ежегодно принимавшим тысячи туристов. Люди ехали туда ради теплого моря, широких песчаных пляжей и лечебных грязей.
Город имел развитую туристическую инфраструктуру, многочисленные базы отдыха и санатория, луна-парк и аквапарк. Живописная Бердянская набережная, маяк на Бердянской косе и беззаботная атмосфера морского отдыха знакомы и дороги для многих украинцев.
Однако захватив Бердянск, Россия превратила его в город-призрак. Большинство баз отдыха и санаториев разрушены или разграблены, люди живут под постоянным давлением оккупационных властей. Вместо шума пляжных развлечений и детского смеха, на улицах военная техника и русские солдаты. Гостеприимный Бердянск стал закрытой зоной с нарушенной логистикой и разрушенной инфраструктурой.
Как рассказал "Телеграф", Россия продолжает уничтожать Железный порт в Херсонской области. Украинцы вспоминают, как любимый курорт был до оккупации.