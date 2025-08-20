Пустые пляжи и аквапарк. Россия продолжает убивать курортный город на Азовском море (фото и видео)

Город не узнать

Бердянск в оккупации приходит в упадок. Даже в разгар летнего сезона, когда до захвата города Россией там было полно отдыхающих, сейчас пусто и безлюдно.

Свежие фото из оккупированного города опубликовал Telegram-канал "Маріуполь.Спротив". Отдыхающих нет даже в знаменитом Бердянском аквапарке.

Береговая линия захламлена

Людей нет, несмотря на сказочную погоду

Россияне выбросили мягкий знак из названия города

Безлюдные улицы города

Также появились свежие видео из Бердянска. На всех курортный город поражает малолюдностью. Людей нет даже у моря. К тому же море заполонили медузы.

До оккупации РФ этот город в Запорожской области, на побережье Азовского моря был гостеприимным курортом, ежегодно принимавшим тысячи туристов. Люди ехали туда ради теплого моря, широких песчаных пляжей и лечебных грязей.

Город имел развитую туристическую инфраструктуру, многочисленные базы отдыха и санатория, луна-парк и аквапарк. Живописная Бердянская набережная, маяк на Бердянской косе и беззаботная атмосфера морского отдыха знакомы и дороги для многих украинцев.

Однако захватив Бердянск, Россия превратила его в город-призрак. Большинство баз отдыха и санаториев разрушены или разграблены, люди живут под постоянным давлением оккупационных властей. Вместо шума пляжных развлечений и детского смеха, на улицах военная техника и русские солдаты. Гостеприимный Бердянск стал закрытой зоной с нарушенной логистикой и разрушенной инфраструктурой.

Как рассказал "Телеграф", Россия продолжает уничтожать Железный порт в Херсонской области. Украинцы вспоминают, как любимый курорт был до оккупации.