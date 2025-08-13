США и Россия обсудили "израильскую модель" завершения войны: как будет выглядеть карта Украины — СМИ

Тем временем Зеленский отверг возможность передачи земель

США и Россия рассматривают вариант прекращения войны в Украине по образцу израильской оккупации Западного берега реки Иордан. Такой подход предполагает формальную сохранность украинских границ, но фактический военный и экономический контроль Кремля над частью территорий.

Об этом пишет "The Times". Такой сценарий предполагает создание российского руководящего органа на ВОТ.

Он подобен тому, как Израиль управляет палестинскими территориями, занятыми в 1967 году. В то же время Украина будет формально сохранять свой суверенитет, но не будет иметь реального контроля над этими регионами.

Источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщил, что идея была обсуждена несколько недель назад между специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и российскими представителями. Виткофф, также занимающийся ближневосточным урегулированием, вероятно поддерживает план, считая его способом обойти нормы Конституции Украины, запрещающие отчуждение территорий без общенационального референдума.

Территории, на которых РФ может установить руководящий орган по "израильскому принципу"

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность передачи земель, однако поклонники "израильской модели" рассматривают ее как реальный механизм достижения перемирия после более чем 3 лет войны.

Международный суд ООН признал оккупацию Израилем незаконным, а в марте 2022 года призвал Россию немедленно прекратить боевые действия в Украине. Однако эти решения остались невыполненными.

По данным британских журналистов, часть американских переговорщиков считает, что такой сценарий лишь отражает нынешнюю реальность, когда другие страны не готовы напрямую воевать с Россией. План предусматривает определение границ оккупированных территорий, которые, по сообщениям, Кремль стремится расширить перед встречей Путина и Трампа на Аляске.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины заявил, что на встрече в Аляске 15 августа Россия попытается убедить Дональда Трампа, что Украина мешает миру. Поэтому Зеленский не был приглашен к переговорам.