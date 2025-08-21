Променяла Москву на Киев и стала звездой театра: как выглядит могила советской актрисы Буниной (фото)

Бунина сыграла в 46 фильмах и телесериалах

Советская актриса Ирина Бунина, которая известна зрителям по фильмах "Вечный зов", "Артист из Кохановки", "Возвращение Мухтара", связала свою жизнь с Украиной, хотя родилась и училась в России. Артистка 40 лет работала в Национальном театре им. Леси Украинки, как и актриса Валерия Заклунная.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни актрисы и от чего умерла Ирина Бунина. Мы узнали, как выглядит ее могила.

Ирина Бунина — что о ней известно

Актриса Ирина Бунина родилась в 1939 году в Магнитогорске в актерской семье. С юных лет ее будущее было связано со сценой, поэтому после школы она поступила в Московское театральное училище имени Щукина.

Ирина Бунина в молодости

После окончания вуза молодая актриса пять лет служила в Московском академическом театре имени Вахтангова. Однако в 1966 году она переехала в Киев, и настоящим ее домом на долгие десятилетия стал Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.

Ирина Бунина в фильме "Вечный зов"

На сцене Бунина сыграла десятки ярких ролей, а в кино исполнила около полусотни образов. Зрители помнят ее по фильмам "Артист из Кохановки", "Вечный зов", "Абитуриентка", "Африканыч", "Каждый вечер в одиннадцать" и другим.

Ирина Бунина уехала из Москвы и стала работать в Киеве

Более молодой аудитории актриса стала знакома благодаря сериалам "День рождения Буржуя" и "Возвращение Мухтара". Последней её работой в кино стала картина "Белые розы надежды" (2011).

Ирина Бунина снялась во многих фильмах и была звездой театра

За вклад в развитие театрального искусства Ирина Бунина удостоилась множества наград: звания "Заслуженной артистки Украинской СССР" (1974), "Народной артистки Украины" (1992), а также премии "Киевская пектораль" (2009)..

Ирина Бунина умерла в 77 лет

От чего умерла Ирина Бунина и как выглядит ее могила

Последние годы жизни Ирина Бунина тяжело болела, перенесла несколько операций, но до конца оставалась преданной искусству.

Ирина Бунина тяжело болела в последние годы

Звезда советского кино ушла из жизни 9 июля 2017 года в Киеве в возрасте 77 лет. Актрису кремировали, а ее прах похоронили в колумбарии Байкового кладбища (участок № 17). На ее скромном надгробии выгравирована фотография Буниной в образе Катерины из фильма "Африканыч" — любимой роли актрисы.

Как выглядит могила Ирины Буниной в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила одной из самых красивых актрис СССР Жанны Прохоренко. Она похоронена в Москве.