Залужный с женой устроили переполох в театре Лондона: при чем здесь королевская семья

Пара действительно выглядит очень аристократично

Валерий Залужный занимал должность главкома ВСУ до 8 февраля 2024 года, когда его уволил президент Украины Владимир Зеленский. В мае того же года он назначил Залужного послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Генерал сменил военную форму на классический костюм, а военные совещания на светские мероприятия.

Залужный органично смотрится и в форме и в костюме

Залужных перепутали с королевской семьей

Залужный с женой время от времени посещают театр. Перед Рождеством в конце 2024 года супруги Залужные побывали на спектакле "Барселона" с участием Лили Коллинз в Театре герцога Йоркского на улице Святого Мартина в Лондоне.

Театр Duke of Yorks

Как рассказывает The Guardian, из-за визита Валерия и Елены Залужных, здание театра усиленно охранялось. Персонал предположил, что спектакль посетят члены королевской семьи, рассказал изданию источник в театре. Когда прибыла тайная VIP-пара (Валерий и Елена Залужные), возникла неразбериха, ведь никто их не узнал.

Спектакль "Барселона" давали в театре Duke of Yorks в Вест-Энди в Лондоне с 21 октября 2024 по 11 января 2025 года. В главных ролях — Лили Коллинз и Альваро Морте. В основе сюжета произошедшая в Барселоне история — американская туристка встречает красивого испанца. Все начинается как банальная мелодрама, но из-за политических моментов ситуация приобретает остроту. Спектакль "поочередно смешной, сексуальный и удивительный", он о том, кем мы притворяемся и кто мы на самом деле.

Что известно о Елене Залужной

Будущая супруга Валерия Залужного родилась 25 июля 1976 года. Сейчас ей 49 лет. Она финансист по специальности и работает в Укргазбанке. Пара вместе уже 20 лет, однако общих детей нет. У них две дочери от предыдущих браков.

Экс-главком и его жена – пример настоящей любви

Елена во всем поддерживает мужа. Валерий Залужный с большой нежностью относится к жене, каждый год в день ее рождения он делает очень теплую поздравительную публикацию со словами любви и благодарности.

Фотоколлаж, который Залужный опубликовал в день рождения жены в этом году

Как рассказывал "Телеграф", в конце июля Валерий Залужный эмоционально высказался о тех, кто резко реагируют на его публичные высказывания. Экс-главком назвал их "чертями" и "помойками", которые подыгрывают российским пропагандистам.