"С комфортом в спортзальчике": Безуглая презрительно проехалась по Залужному, ей ответили

В поздравлении с днем рождения не обошлось без шпилек

Нардепка Марьяна Безуглая, известная своими резкими заявлениями, набросилась на экс-главкома Валерия Залужного. Она довольно недвусмысленно поздравила генерала с днем ​​рождения, чем возмутила сеть.

Соответствующее сообщение Безуглая опубликовала в своих соцсетях. Заметим, что 8 июля Залужному исполнилось 52 года.

"Приветствую селфимена, доктора киваловской философии и специалиста по прохождению ВВК с Днем рождения в Лондоне — с комфортом, в спортзальчике, вместо того, чтобы здесь бороться с нами. "Борьба продолжается" — это наш лозунг, а не Ваша показуха. Стыдно на Вас смотреть и даже противно", — говорится в сообщении.

Сообщение Залужного

Она отметила, что Залужный "пример поверхностного "зеленого" отбора". У него якобы "нет ни чести, ни достоинства, ни правды". Более того, досталось даже президенту Украины Владимиру Зеленскому, который якобы позволил Залужному стать просто послом, а не занять более высокий пост.

"И знаете что — после Вашего увольнения небо не упало. Мы совершили десятки удачных операций, громим их составы, стратегические бомбардировщики, побывали на Курщине, получили и производим новое оружие, запускаем ракеты, создали Силы беспилотных систем и переходим на корпусную систему F-16 в небе, дроновый флот – в воде. А Вы — в Лондоне", — резюмировала Безуглая.

Сообщение Безуглой

Заметим, что в большинстве сетей нардепка закрыла комментарии к посту, однако в Х — нет. Там люди удивлены и возмущены такой нападкой на экс-главкома.

Ранее "Телеграф" показывал, как в молодости выглядел "железный генерал" Залужный.