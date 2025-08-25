Уехал еще до полномасштабной войны? Что известно о брате Свириденко, который живет за границей (фото)

Что известно о младшем брате премьера

Брат премьер-министра Украины Юлии Свириденко Виталий проживает за границей. Уехал он туда до начала полномасштабного вторжения России.

Это следует из слов главы украинского правительства в комментарии "Радио Свобода". Об этом она рассказала во время участия в мероприятиях Национального молитвенного завтрака 25 августа.

Свириденко сообщила, что ее брат выехал за границу не во время полномасштабного вторжения, а до его начала. На вопрос, почему он не вернулся, Свириденко ответила, что тот "проживает за границей".

Скандалы

Впервые информацию о том, что Виталий Свириденко уехал в Лондон "на учебу" озвучила нардеп Марьяна Безуглая 14 июля. При этом она напомнила, что в ноябре 2021 года он еще был в Украине и раздавал награды черниговским спортсменам.

Безуглая сообщила о выезде брата Свириденко

Публикация о награждениях доступна на сайте местного издания "Час Чернігівський". На тот момент он был главой областной Федерации стрельбы.

Свириденко в конце 2021 года еще был в Украине

Журналист Владимир Бондаренко в июле 2024 года указывал на то, что Виталий Свириденко связан с фигурантом дела бывшего министра агрополитики Николая Сольского, которого подозревают в присвоении земли на 290 миллионов гривен.

Брат Свириденко связан с фигурантом дела Сольского

Биография

Виталий Cвириденко родился 15 апреля 1989 в Чернигове. Высшее образование получил в Киевском национальном торгово-экономическом университете (магистр правоведения).

Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности главного специалиста юридического отдела аппарата Черниговской облгосадминистрации. С июля 2012 года – начальник юридического отдела ЧАО "Прилукский хлебозавод", с мая 2015 по август 2018 года – заместитель директора по юридическим вопросам частного предприятия "Миклуха". В 2020 году стал депутатом Черниговского облсовета от "Слуги народа".

Виталий Свириденко

В сети мало его фотографий

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о Юлии Свириденко и как она стала премьер-министром.