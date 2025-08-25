Точка в финансировании? Трамп откровенно высказался о поддержке Украины

Глава Белого дома пояснил, что значительные гарантии безопасности Украине представит Европа

В понедельник, 25 августа, президента США Дональд Трамп заявил, что Белый дом больше не платит деньги Киеву.

Американский лидер сказал об этом во время выступления в Овальном кабинете.

"Мы больше не даем Украине никаких денег", — сказал Трамп.

Он пояснил, что вместо этого Европа предоставит Киеву значительные гарантии безопасности, в то время как США будут вовлечены в этот процесс в роли поддержки.

"Я не думаю, что у нас будет много проблем, если мы достигнем соглашения", — добавил Трамп.

Напомним, в середине июля Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты ПВО Patriot. Однако по его словам, их стоимость возместит США Европейский Союз. Тогда он заявил:

Европейский союз платит за это. Мы ничего за это не платим. Но мы отправим, это будет бизнес для нас. И мы отправим им Patriot, которые им срочно нужны Дональд Трамп

Американский президент говорил, что кроме Patriot Украина получит и другое вооружение, и еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставят его на условиях полного возмещения стоимости.

"Мы, по сути, собираемся отправлять им разные единицы очень сложной военной техники. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим", — подчеркнул Трамп.

Также в сети появились сообщения о том, что США намерены урезать поставки вооружения для Украины. В Центре противодействия дезинформации оперативно отреагировали и поспешили заверить, что никакой остановки помощи на самом деле не было.