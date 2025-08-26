Трамп действует с Путиным, как действовал с Ким Чен Ином: чем выгодна США тактика президента – NYT

Однако в этом случае Трамп заранее подстраховался в выгодную для себя сторону.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что решением проблемы войны в Украине может стать встреча лидеров двух государств, которые могли бы договориться о начале мирного процесса. Но после саммита на Аляске реальный прогресс в достижении мира остановился. А дипломатия Трампа по отношению к российскому правителю Владимиру Путину все больше напоминает его дипломатию с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном в 2018 году.

Об этом пишет издание The New York Yimes. Отмечается, что девять дней спустя после встречи Трампа и Путина в Анкоридже можно констатировать, что реальный прогресс в деле мирного урегулирования войны остановился.

"Встреча Трампа с Путиным в Анкоридже начинает вызывать сравнение с его личной дипломатией с Ким Чен Ыном из Северной Кореи семь лет назад: дружеская, полная рукопожатий, телевизионных моментов и теплых обменов репликами — Путин прислал Трампу фотографию их встречи — но без прогресса. В конце концов, Северная Корея не отказалась ни от одного ядерного оружия и с тех пор значительно расширила свой ядерный арсенал", — говорится в статье.

Однако в этом случае Трамп заранее подстраховался в выгодную для себя сторону. Он оставил себе вариант выхода, публично заявляя, что возможно мира не будет, а США вынуждены будут отступить и оставить украинцев и россиян воевать и дальше. Трамп таким образом "умывает руки" — эти заявления, а также соображения о том, что он способен посадить Путина и президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров, но не может заставить их договориться, дает ему своеобразный "аварийный люк".

"Но это создает огромный диссонанс, неопределенность относительно того, какая роль Америки в этих усилиях. Иногда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс звучат как нейтральные посредники, которые просто пытаются объединить стороны — как это делал Рузвельт — а иногда они звучат так, будто у Соединенных Штатов есть сильные национальные интересы в том, чтобы Украина оставалась свободным, независимым государством", — подчеркивает издание.

При этом Трамп, похоже, избрал второй подход еще на прошлой неделе. Он пообещал, что США присоединятся к Европе в предоставлении гарантий безопасности для Украины, хотя заявил, что американских войск в Украине не будет. Но США будут, по словам Трампа, оказывать поддержку войскам, которые прибудут из других стран, включая Великобританию, Францию и Германию.

Американский политолог Иво Даалдер в комментарии сказал, что администрация Трампа "фундаментально неправильно понимает" войну в Украине. Они видят ее как конфликт на территории, когда это война буквально на выживание.

"Трамп считает, что конфликт касается территории. Но реально — речь идет об идентичности и вопросе о том, присоединится ли Украина к Западу или фактически будет под контролем России", — пояснил он.

Напомним, в Белом доме 18 августа состоялась встреча "Коалиции желающих". В нем приняли участие Украина, США, Франция, Финляндия, Германия, Британия, Италия, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Главной темой обсуждения были гарантии безопасности Украины. Тогда был рассмотрен вариант, подобный статье 5 НАТО, но за пределами Альянса.

Ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине могут взять на себя США. Речь идет о возможной отправке пилотов для воздушных миссий. Также страны обсуждают отправку европейских войск в Украину под американским командованием.