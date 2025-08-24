"По крайней мере до...": сколько еще Путин хочет продолжать войну в Украине - прогноз президента Финляндии

Стубб оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным

Путин не подает никаких признаков того, что Россия готова к завершению войны. Встреча президентов РФ и Украины в ближайшее время маловероятна.

Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat. По оценкам финского президента, РФ стремится "продолжать войну по крайней мере до осени, чтобы максимизировать свои территориальные завоевания".

Стубб также считает маловероятной встречу в ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, о чем говорили на саммите европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме. Президент отмечает, что если целью была двусторонняя встреча через две недели после переговоров в Вашингтоне 18 августа, то она вряд ли состоится.

Также в интервью журналистам он резюмировал, что российская тактика затягивания времени продолжается.

