Что происходит со здоровьем Филарета: в УПЦ КП рассказали, стоит ли переживать

Почетный патриарх находится на лечении

Состояние здоровья почетного патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Филарета удовлетворительное. Он находится под присмотром врачей.

Об этом проинформировала пресс-служба УПЦ КП. Там призвали верующих продолжать молиться за Филарета.

В связи с разными сообщениями в медиа, информируем, что состояние здоровья Святейшего Патриарха Филарета удовлетворительное, он находится на плановом обследовании и лечении УПЦ КП

Напомним, информация об ухудшении состояния здоровья Филарета была обнародована 26 августа пресс-службой Православной церкви Украины (ПЦУ). Там не стали вдаваться в детали, но призвали молиться за него из-за "очевидного ухудшения состояния здоровья".

Как известно, после Объединительного собора в 2018 году УПЦ КП и УАПЦ были объединены в ПЦУ, которая получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха. В 2019 году УПЦ КП была юридически ликвидирована.

Изначально ожидалось, что Филарет возглавит ПЦУ, однако в конечном итоге его кандидатуру признали противоречивой, а потому главой стал митрополит Епифаний. В том же году Филарет заявил о восстановлении Киевского патриархата. Тем самым УПЦ КП не считает себя частью ПЦУ, в то же время ПЦУ не признает существования УПЦ КП.

Напомним, ранее митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказывал "Телеграфу", почему Филарета не выбрали предстоятелем ПЦУ.