"Молитесь о нем". В ПЦУ сообщили о тяжелой болезни патриарха Филарета

Патриарху сейчас 96 лет

Значительно ухудшилось состояние здоровья почётного патриарха Филарета Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (ПЦУ КП). Верующих призывают молиться за него.

Об этом сообщает ПЦУ. Заметим, что детали церковь не рассказывает.

В ПЦУ призвали верующих молиться за здоровье патриарха Филарета в связи с ухудшением его состояния. Сейчас основателю УПЦ Киевского патриархата патриарху Филарету (в мире Михаилу Антоновичу Денисенко) 96 лет.

Патриарх Филарет

Чем болел патриарх Филарет

Пока текущие причины ухудшения состояния здоровья неизвестны, но в 2020 году у патриарха Филарета обнаружили коронавирус. Тогда же диагностировали воспаление легких. После продолжительного лечения его здоровье оценивали как удовлетворительное.

Кроме того, в 2018 году патриарх после приема медицинского препарата получил сильные побочные действия. Его состояние здоровья резко ухудшилось — терял трудоспособность, хуже говорил и двигался. Впоследствии это вылечили, а сам патриарх говорил: "Просто не подошло мне лекарство… Я от него отказался. Чувствую себя на 50–60 лет"

Заметим, что в открытых источниках нет официальной информации о других болезнях или новых диагнозах. Однако сейчас у 96-летнего патриарха Филарета значительно ухудшилось состояние здоровья.

