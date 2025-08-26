Трамп сделал новые заявления о войне: набросился на Зеленского и намекнул на пошлины против Украины

В Белом доме считают, что Россия подпишет соглашение с Украиной

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений относительно урегулирования войны России против Украины. При этом он даже намекнул на то, что экономические меры могут быть введены против Украины.

Об этом он рассказал во время брифинга для журналистов. Он вернулся к своей старой риторике, в которой возлагал ответственность за войну на Киев в равной степени, как и на Москву, а также традиционно обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот "позволил ей начаться".

(Президент Украины) Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго требуются двое. Дональд Трамп

По его словам, никто не начинает войну в ожидании проигрыша, однако иногда получается что страны начинали их и теряли все, включая свою страну. После этого он скептически оценил шансы Украины на победу.

"Я уверен, что Украина думала, что они победят. Ты собираешься победить кого-то, кто в 15 раз больше тебя. Байден не должен был позволять этому случиться" Дональд Трамп

При этом американский президент вскользь намекнул, что может ввести экономические меры не только против России, но и против Украины.

"Тысячи молодых людей умирают каждую неделю. Если я могу их спасти применяя санкции, или просто будучи собой, или применяя жесткую тарифную политику, которая дорого обходится России, Украине или кто там еще у нас есть…" Дональд Трамп

Заканчивать мысль глава Белого дома не стал, переключившись на рассказы о том, как он уже успел завершить семь войн, часть из которых длилась десятками лет.

Также Трамп уверен, что Владимир Путин встретится с Зеленским и подпишет соглашение, вне зависимости от заявлений российского МИД о "нелегитимности" украинского президента.

"Не имеет значения, что они говорят. Это все чушь. Все только позируют" Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, в Украине считают вероятной встречу Зеленского и Путина, однако подчеркивают, что Россия не показывает никаких признаков того, что у нее есть желание заканчивать войну.