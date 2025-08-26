"Приглашений не было": у Зеленского прокомментировали возможность переговоров с Путиным

Историю о том, что Путин якобы приглашал Зеленского на переговоры в Москву, можно считать "анекдотичной"

В Украине считают встречу президента Владимира Зеленского с российским правителем Владимиром Путиным вполне возможной — как и последующие переговоры. Однако у России нет реального желания вести разговор о прекращении войны.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии российскому оппозиционному изданию "Настоящее время". Подоляк отметил, что Россия не заинтересована в прекращении войны.

"Безусловно, такая встреча возможна. Если бы у России было желание действительно вести разговор о сценариях остановки войны, но Россия не заинтересована в прекращении боевых действий, а особенно не заинтересована в прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, гражданского населения" Михаил Подоляк

Советник руководителя ОПУ подчеркнул, что конструкция российской политики по ведению войны в Украине основывается на трех базовых элементах:

Затягивание времени, ради чего Кремль обманывает президента США Дональда Трампа, демонстрируя "желание" идти на переговоры;

Не принимать концепцию всеобъемлющего и безусловного прекращения огня ни при каких условиях;

Всеми силами оттягивать момент введения новых санкций против российского режима как США, так и Европой.

"Грубо говоря, Россия будет имитировать какие-либо попытки вести переговоры на уровне президента, но она в этом не заинтересована" Михаил Подоляк

Историю о том, что Путин якобы приглашал Зеленского на переговоры в Москву, Подоляк назвал "анекдотичной". При этом никаких официальных заявлений или приглашений Зеленского в Москву Украина от РФ не получала.

"Вы сами знаете, что никто не ведет переговоры на территории страны агрессора. Это просто, по-моему, бессмысленное предложение. Насколько я понимаю тактику России – это доводить все до абсурда и, соответственно, демонстрировать этот абсурд таким образом забалтывая тему… Никаких официальных заявлений и приглашений [не было]. Еще раз подчеркиваю, это глупо. Публично это нигде не звучало, хотя в рамках пропаганды они попытались использовать это. Но опять же это не вызвало никакого резонанса" Михаил Подоляк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле уже нашли виновных в срыве возможной встречи Зеленского и Владимира Путина, руководителя России. Хотя в Москве уже не раз подчеркивали, что встречи не будет "без президентской повестки дня".

Напомним, что Трамп по итогам переговоров с Зеленским и лидерами стран Европы 18 августа подтвердил, что звонил Путину, анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи и сказал, что она пройдет очень скоро. Зеленский во время брифинга для прессы подтвердил заявление Трампа и назвал условия для проведения трехсторонней встречи.

Однако уже 21 августа Лавров сделал ряд заявлений, тотально противоречащих всему, о чем могли договориться Путин и Трамп. В частности, он начал продвигать непонятные условия о "ключевых вопросах", которые якобы должны быть решены перед тем, как встреча состоится.