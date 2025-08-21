Плевок в Трампа: о чем говорит новая массированная атака, когда ждать следующей и как США пострадали от неё

Путин снова показал свое настоящее лицо

В ночь на 21 августа Россия устроила очередную комбинированную воздушную атаку на Украину. Она расставила многое по своим местам.

Своим анализом удара поделился известный мониторинговый паблик "Николаевский Ванек".

Его авторы отмечают, что во время новой атаки противник заметно попытался увеличить количество используемых ракет, а вместо долбления в один объект решил пустить немного, но по нескольким местам.

"Частично атаковали энергетику (не свет и не воду), частично целились по якобы "военным" объектам, которые были "уничтожены" и "поражены" во время предыдущих атак", — информирует он.

Согласно данным Ванька, следующая такая атака может произойти ближе к субботе, но она должна быть уже послабее. Отдельно осинтеры отметили работу нашей авиации в защите неба в этой атаке, однако подчеркнули, что, то что не удалось ликвидировать, превратилось в прилеты.

Один из таких, считают эксперты, был явным ответом Путина Трампу.

"Удар по американскому заводу это чисто ответ "великому" вранью заокеанского президента, который утверждал мол если они зайдут с инвестициями — никто их трогать не будет. Тронули. ещё и как.

На поле боя подготовка к очередным БЗ и продолжение активных боевых действий, в тылу продолжается работа и у нас, и у них. Наши курьеры тоже сегодня поработали неплохо по их объектам, деталей пока не знаю, но буду знать", — говорят осинтеры и добавляют "у тех у кого "скоро всё закончится" — выйдите из зоны розовых очков и поймите что эта "политическая игра", которую затеяла новая администрация "миротворцев", она не для нас".

Справка: судя по фото, речь, вероятно, идет о предприятии Flex — американская компания, крупный контрактный производитель электроники. В Украине предприятие компании располагалось в Мукачево.

В 2018 году Flex запустил в Мукачево новый завод по литью пластмассы. Flex была основана в 1969 году и является одной из самых крупных в мире компаний по производству электроники. В компании работает 172 тыс. сотрудников, она владеет более 100 производственными площадками в 30 странах мира.

Завод Flex

Прокомментировал масштабную атаку также и президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что удар по американскому предприятию — это показательный момент.

"Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие обычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на данный момент известно о 15 людях, пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь", — сказал президент.

