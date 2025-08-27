Сумы остались без света и воды из-за массированных ночных обстрелов

Коммунальщики уже работают над восстановлением электроснабжения

Сумы остались без света и воды из-за российской атаки. В ночь на среду, 27 августа, Россия ударила беспилотниками по окраине Сумской общины.

Атаку подтвердил глава Сумского ОВА Олег Григоров. Повреждены объекты инфраструктуры, работают аварийные службы.

Враг нанес массированный удар беспилотникам по окраине Сумской общины. Предварительно, без жертв Олег Григоров

Из-за обстрела Сумы без воды — будут подавать за графиком

Из-за последствий российского обстрела обесточены все объекты водоканала. Их переводят на аварийно-резервное питание.

27 июля вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:

с 5:00 до 10:00

с 18:00 до 22:00

В "Горводоканале" предупредили, что из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП воды на верхних этажах многоэтажек не будет. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения.

Часть города осталась без света

В городском совете сообщили, что попаданий в жилые кварталы нет. Однако повреждены объекты инфраструктуры.

Поэтому отсутствует энергоснабжение в части города. Работают аварийные бригады энергетиков, говорится в сообщении

На маршруты не вышли троллейбусы

КП "Электроавтотранс" сообщил, что из-за отсутствия электроэнергии электротранспорт не вышел на маршруты. Людей перевозят только автобусы. О возобновлении полноценного движения коммунального транспорта сообщат дополнительно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Сумы живут под ежедневными обстрелами России. Шрамы от войны по всему городу, но жители Сум держатся.