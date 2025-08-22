"Укрзализныця пробила дно". Украинка возмутилась условиями в вагоне за "космическую" цену

У перевозчика проблемы с подвижным составом

"Укрзализныця" этим летом часто попадает под шквал критики из-за проблем с покупкой билетов. Перевозчик назначил дополнительные поезда, однако билеты на них дорогие, а условия в вагонах ужасные.

Украинка Татьяна Котар поделилась возмущением от поездки по железной дороге на своей Facebook-странице. "Укрзализныця" ответила в своей типичной манере монополиста.

В очередной раз возникает вопрос: Когда и где мы свернули не туда? В который раз Укрзализныця пробила дно! Мало того, что сейчас купить билеты это еще тот квест, то вы попробуйте еще поехать дополнительными поездами, а ля "интерсити по-украински" сидя на одной полке вдвоем 7 часов до Кривого Рога. Все пассажиры возмущены и я не исключение! Предупреждения о сидячих местах есть, но уважаемые, билет стоит 808 гривен, это не слишком для сидячего места? Татьяна Котар

Пассажирка добавила, что на ее вопрос, "в чем дело и где скоростной поезд интерсити" проводник ответила "вам же надо ехать, вот вам и сделали поезд". Автор публикации назвала ситуацию "кринжатиной".

Так как нам нужно ехать, то может мы еще стоя поедем??? Я много раз пользовалась и пользуюсь услугами железной дороги, но всякий раз какие-то проблемы, и это не касается работников. Укрзализныця — мы ведь не Индия, и позиционируем себя как европейская страна, — возмущается украинка

Что ответили в Укрзализныце

В УЗ отметили, что женщина ехала именно в дополнительном поезде и напомнили, что "мы могли вообще его не назначать, и тогда дефицит мест был бы в несколько раз больше". Альтернатива этому, по словам перевозчика, — ждать несколько дней билета в обычный поезд.

Стоимость билета абсолютно соответствует сервису и скорости регионального экспресса: новые вагоны, кондиционирование, биотуалеты, современный интерьер, чистота. Время в пути – короче, чем в классических поездах. Если это не устраивает, всегда есть выбор – ночной поезд, который в пути дольше, но цены значительно дешевле и стартуют от 115 грн Укрзализныця

Представитель перевозчика добавил, что слова украинки, что "все пассажиры возмущены" – преувеличение. Уровень удовлетворенности этим рейсом по оценкам в приложении УЗ – 89%. Большинство пассажиров отмечают комфорт, чистоту, своевременное прибытие и работу проводников.

Ситуация с подвижным составом непростая. Поэтому все скоростные поезда поочередно проходят плановые ремонты и техническое обслуживание. Иногда приходится делать компромиссные решения, чтобы вы доехали вовремя, а не стояли в очереди за билетом… Мы выбрали вариант, чтобы никто не остался на перроне, – заявили в УЗ.

