Обращался к украинцам: какими были последние слова Парубия в соцсетях (фото)

Полиция продолжает поиски киллера

В субботу, 30 августа, во Львове убили украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. За годы своей деятельности он сыграл ключевую роль в создании украинской армии, разработке закона о государственном языке и защите нашей независимости.

"Телеграф" выяснил, о чем украинский политик писал в социальных сетях и какой была его последняя публикация. У Андрея Парубия была страница в Facebook и Х.

Какими были последние слова Парубия в соцсетях

Андрей Парубий начал политическую карьеру в 1988 году и уверенно поднимался по служебной лестнице. Он был народным депутатом, первым заместителем председателя парламента Украины (с 2014 по 2016 год), секретарем Совета Национальной безопасности и обороны Украины (с февраля по август 2014 года) и Председателем Верховной Рады (с 2016 по 2019 год).

Андрей Парубий был председателем Верховной Рады

И свою карьеру он посвятил защите независимости нашей страны и ее основных ценностей, особенно в период Революции Достоинства. Своими действиями Парубий внес значительный вклад в формировании современной украинской государственности.

Андрей Парубий был активным участником Революции Достоинства

На своей странице в Facebook он освещал самые важные новости, касающиеся Украины и ситуации в мире. Парубий поддерживал украинскую армию и делился ее успехами на поле боя.

Последнюю публикацию экс-председатель Верховной Рады сделал 24 августа 2025 года, когда Украина отмечала День Независимости. Андрей Парубий напомнил, какой тяжелой ценной украинцам дается независимость, но даже несмотря на трудности, наша страна гордо и уверенно празднует этот важный государственный праздник.

З Днем Незалежності! З найбільшим святом всіх українців по всьому світі! За свою незалежність ми б'ємося. Так завжди було і так завжди буде. Тільки ми самі її творимо. Силою духу. Силою зброї. Силою волі. Силою розуму. Силою єдності. Силою наших, українських рук і сердець. Ми незалежні тому що сильні. Тому що Україна сильна. Неймовірно. І тому Україна буде незалежною завжди. І буде процвітати. На славу всім, хто за нашу Незалежність віддав своє життя. На жах ворогів. І перші думки у Свято з нашими оборонцями на лінії вогню. Тут в незламну крицю сплавлена і загартована сила українського духу і української зброї. Тут українські Герої творять Незалежність України. І вся Україна стоїть нездоланною фортецею. Об яку ворог вже зламав свої зуби. Україна живе. Україна воює. Україна будує. Україна захищає і дає надію всьому Вільному світу. А сьогодні Україна святкує. Гордо і впевнено. В радості і силі. Стоїмо міцно. Боремося. Переможемо! Слава Україні! Андрій Парубій

Последняя публикация Андрея Парубия в соцсетях

