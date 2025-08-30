Звертався до українців: якими були останні слова Парубія у соцмережах (фото)

Поліція продовжує пошуки кілера

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За роки своєї діяльності він відіграв ключову роль у створенні української армії, розробці закону про державну мову та захист нашої незалежності.

"Телеграф" з’ясував, про що український політик писав у соціальних мережах і якою була його остання публікація. У Андрія Парубія була сторінка у Facebook та Х.

Якими були останні слова Парубія у соцмережах

Андрій Парубій розпочав політичну кар’єру в 1988 році й впевнено підіймався службовими сходами. Він був народним депутатом, першим заступником голови парламенту України (з 2014 до 2016 року), секретарем Ради Національної безпеки та оборони України (з лютого по серпень 2014 року) та Головою Верховної Ради (з 2016 по 2019 рік).

Андрій Парубій був головою Верховної Ради

І свою кар’єру він присвятив захисту незалежності нашої країни та її основних цінностей, особливо в період Революції Гідності. Своїми діями Парубій зробив значний внесок у формуванні сучасної української державності.

Андрій Парубій був активним учасником Революції Гідності

На своїй сторінці у Facebook він висвітлював найважливіші новини щодо України та ситуації у світі. Парубій підтримував українську армію та ділився її успіхами на полі бою.

Останню публікацію ексголова Верховної Ради зробив 24 серпня 2025 року, коли Україна відзначала День Незалежності. Андрій Парубій нагадав, якою важкою ціною українцям дається незалежність, але навіть попри труднощі, наша країна гордо та впевнено святкує це важливе державне свято.

З Днем Незалежності! З найбільшим святом всіх українців по всьому світі! За свою незалежність ми б'ємося. Так завжди було і так завжди буде. Тільки ми самі її творимо. Силою духу. Силою зброї. Силою волі. Силою розуму. Силою єдності. Силою наших, українських рук і сердець. Ми незалежні тому що сильні. Тому що Україна сильна. Неймовірно. І тому Україна буде незалежною завжди. І буде процвітати. На славу всім, хто за нашу Незалежність віддав своє життя. На жах ворогів. І перші думки у Свято з нашими оборонцями на лінії вогню. Тут в незламну крицю сплавлена і загартована сила українського духу і української зброї. Тут українські Герої творять Незалежність України. І вся Україна стоїть нездоланною фортецею. Об яку ворог вже зламав свої зуби. Україна живе. Україна воює. Україна будує. Україна захищає і дає надію всьому Вільному світу. А сьогодні Україна святкує. Гордо і впевнено. В радості і силі. Стоїмо міцно. Боремося. Переможемо! Слава Україні! Андрій Парубій

Остання публікація Андрія Парубія у соцмережах

