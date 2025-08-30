"Выстрел в сердце Украины": как реагируют политики на убийство Андрея Парубия и кого считают виновными

Украина потеряла одного из творцов современного государства

Во Львове 30 августа убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Вызывающее убийство произошло посреди дня на одной из тихих улиц Франковского района. Он также был действующим нардепом ВР и членом Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВР, его смерть стала для коллег настоящим шоком.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ему доложили об убийстве. К расследованию и поиску стрелка привлечены "все необходимые силы и средства". Народная депутат Ирина Геращенко назвала Парубия одним из государствотворцев современной Украины, вспомнила его участие в Помаранчевом Майдане, Революции Достоинства, отметила роль в создании Нацгвардии, отрядов самообороны и т.д. Она подчеркнула, что больше всего убитый любил Украину.

Мы связываем это убийство с его государственной проукраинской позицией и считаем, что за этим жестким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — российская федерация и ее 5 колонна. Ирина Геращенко, народный депутат Украины

Аналогичной мысли придерживается и нардеп Ярослав Юрчишин. Он подчеркнул, что заказчики убийства в Кремле, а сейчас Служба безопасности Украины должна найти и наказать исполнителей.

Мэр Днепра и бывший нардеп Борис Филатов считает, что государство должно было обеспечить Парубия охраной как одного из бывших лидеров: "Где оперативное информирование людей, на которых может быть совершено покушение? Где государственная охрана бывших руководителей государства? Где политические/дипломатические реакции на демарше иностранных государств против украинских патриотов? Где? Где? Нехорошо, не по-человечески. Противно".

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев к единению, чтобы противостоять врагу, пытающемуся взорвать ситуацию в стране изнутри, а отдельно правоохранителей к действиям.

Все правоохранительные органы должны доказать обществу, что они способны эффективно работать. Оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела Виталий Кличко, городской голова Киева

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что Парубий был тесно связан с Киевом как секретарь СНБО, парламентарий, публичный лидер.

Когда россияне убивают тех, кто развивал и укреплял наше государство политически и идейно, мы не имеем права просто пройти мимо этих событий. Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации

Выразили свои соболезнования и другие народные депутаты. Марьяна Безуглая говорит, что Парубий всегда был готов дать совет. Алексей Гончаренко отметил, что не хочется верить в эту смерть, а Андрей Парубий был чрезвычайно хорошим человеком и настоящим патриотом Украины.

Ужасным известием для Львова назвал убийство мэр города Андрей Садовый. Он подчеркнул, что главное – найти убийцу и установить все обстоятельства.

Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест Андрей Садовый, городской голова Львова

Сергей Стерненко, говоря об убийстве Андрея Парубия, подчеркнул, что Россия регулярно совершает убийства украинцев, и против их оружия люди — с голыми руками. Он напомнил о законе об оружии "застрявшем в ВР еще три года назад".

Экспрезидент Петр Порошенко в сообщении-некрологе написал, что выстрелы, унесшие жизни Парубия, — выстрелы в сердце Украины и вспомнил о роли погибшего в принятии закона о языке, создании украинской армии и даже в получении Томоса.

Действующий глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Первый вицеспикер Александр Корниенко также выразили соболезнования. Стефанчук вспомнил об активном участии Парубия в национально-демократическом движении в конце 80-х, а Корниенко отметил, что его будет не хватать украинскому парламенту.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Андрей Парубий всегда оставался патриотом Украины и внес большой вклад в ее становление.

