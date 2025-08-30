За что Парубий был арестован в 18 лет и как он выглядел в молодости (фото)

Политик организовывал первые в Украине пикеты

Андрей Парубий — украинский государственный и политический деятель, занимавший пост председателя Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016-го по 28 августа 2019 год. Известный политик был застрелен во Львове в эту субботу, 30 августа.

"Телеграф" рассказывает, каким был Андрей Парубий в молодости и как начался его путь в политике. Начинал свою карьеру мужчина с работы лаборанта, а еще он был тем, кто организовывал первые в Украине пикеты.

Родом из Львовской области

Андрей Парубий в детстве. Фото: glavred.info

Родился 31 января 1971 года в Червонограде (сейчас Шептицький). В 16 лет Парубий начал работать лаборантом в Карпатской архитектурно-археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета имени Франко, став преподавателем истории.

Как в молодости выглядел Андрей Парубий

Я с детства интересовался патриотическим движением, меня из школы чуть не выгнали за то, что я нарисовал тризуб на тетради Андрей Парубий

В 1988 году возглавил патриотическую молодежную организацию "Спадщина", активисты которой восстанавливали могилы УПА, собирали воспоминания участников освободительного движения, участвовали в антисоюзных митингах. Во время одного из пикетов будущего политика арестовали — тогда ему было всего 18 лет.

Парубий на одном из митингов. Фото: ukranews.com

В 1991 году совместно с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), которая с 2004 года известна как партия "Свобода". Тогда же Парубий становится активным участником Оранжевой революции. В декабре-ноябре 2004 года он занимал должность коменданта Украинского дома в Киеве и был отмечен знаком "Выдающемуся участнику Оранжевой революции". Позднее он вступил в политическую партию "Наша Украина".

После Революции Достоинства, с 27 февраля по 7 августа 2014 года политик занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С декабря 2014 по апрель 2016 года был первым заместителем председателя Верховной Рады, а с апреля 2016 по август 2019 года — ее председателем.

Фото: Getty Images

Напомним, что Андрей Парубий убит во Львове около полудня в субботу, 30 августа. По предварительным данным, в действующего члена Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВР выстрелили восемь раз, он скончался до приезда полиции. "Телеграф" выложил видео убийства политика неизвестным мужчиной.