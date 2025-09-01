Первые результаты допросов уже есть: подозреваемый в убийстве Парубия начал "колоться"

Зеленский поблагодарил правоохранителей за эффективную работу

Вероятного подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины и действующего народного депутата Андрея Парубия, задержанного в ночь на 1 сентября, уже начали допрашивать. Есть первые результаты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он выложил новое сообщение после разговора с генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко, которое доложило ему о дальнейших процессуальных шагах.

"Есть первые показания подозреваемого. Сейчас производятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", — написал президент.

Также Зеленский поблагодарил правоохранителей за эффективную работу. По его словам, все правоохранительные органы действовали очень эффективно.

"Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто вовлечен в эту работу. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура – все действуют максимально эффективно. Спасибо!", – написал он.

Вероятного подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины и действующего народного депутата Андрея Парубия, произошедшего 30 августа во Львове, в ночь с 31 августа на 1 сентября задержали в Хмельницкой области. Уже можно сказать, что убийство нардепа планировалось очень тщательно.

Убийство Парубия

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а в поисках преступника привлекли СБУ. В полиции говорили, что преступника пока не нашли. Там добавили, что он тщательно спланировал нападение и, вероятно, давно следил за жертвой.

Однопартиец Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что за убийством стоят россияне. Такое же мнение разделяет народный депутат Николай Княжицкий — за нападением на Парубия стоит Россия. При этом Парубий, как оказалось, не имел охраны от государства. Однако, как выяснилось, государство здесь и не могло ничего сделать — поскольку по закону Парубия не должны были охранять, утверждают в УГО.