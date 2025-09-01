Российского депутата, так неудачно "подставившегося", зовут Алексей Журавлев

Российский депутат из Государственной думы России фактически расписался в том, что Россия причастна к смерти бывшего спикера Верховной Рады Украины и действующего народного депутата Андрея Парубия. Он призвал к продолжению террористических актов и убийствам украинских политиков.

Российского депутата, так неудачно "подставившегося", зовут Алексей Журавлев. В российской Госдуме он занимает должность первого заместителя так называемого "комитета по обороне". Заявление Журавлева процитировали российские пропагандистские СМИ.

"Именно так и должна закончить вся верхушка киевского режима, начиная от Яценюка и заканчивая Зеленским. Восемь пуль от киллера на электровелосипеде – как раз то, чего все они заслуживают", – заявил россиянин пропагандистам, комментируя убийство Парубия.

Отметим, что однопартиец Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" был убежден, что за убийством стоят россияне. Такое же мнение разделяет народный депутат Николай Княжицкий — за нападением на Парубия стоит Россия. При этом Парубий, как оказалось, не имел охраны от государства. Однако, как выяснилось, государство здесь и не могло ничего сделать — поскольку по закону Парубия не должны были охранять, утверждают в УГО.

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а для поисков преступника привлекли СБУ.

Вероятного подозреваемого в убийстве Парубия в ночь с 31 августа на 1 сентября благодаря усилиям МВД, СБУ и Генпрокуратуры задержали в Хмельницкой области. Уже есть первые результаты его допросов.