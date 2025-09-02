Этого о Парубие многие не знали: Луценко на похоронах поделился эксклюзивными воспоминаниями (интервью)

Андрей был человеком действий

Во Львове проходят похороны Андрея Парубия, застреленного 30 августа. Провести нардепа в последний путь пришло много выдающихся личностей, среди которых бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Корреспондент "Телеграфа", присутствующая на похоронах, взяла блиц-интервью у Юрия Луценко. В нем он высказал свое мнение о трагедии и поделился воспоминаниями об усопшем.

Согласны ли вы, что за смертью Парубия стоят россияне?

Андрей Парубий убит

Ну, прежде всего, война в Украине не имеет понятия фронта и тыла, потому что враг старается поразить всюду. И если ему не удается добиться никаких ощутимых побед на фронте, то он попытается подорвать устойчивость и единство внутри страны.

Почему Парубий?

Похороны Андрея Парубия

На самом деле на месте Андрея могло еще быть 3-4, возможно 5 человек, которые для Кремля олицетворяют врага. Им это нужно для потребления их рабов, а также пятой колонны в Украине. Их логическая цепочка такова – Майдан, самоборона Майдана, добробаты, война, украинский язык.

Они хотят, во-первых, гордиться тем, что убили одного из лидеров украинской Украины, во-вторых, они хотят навязать украинцам дискуссию о якобы гражданской войне украинцев с украинцами. Эта технология уже 300 лет используется и ничего нового в ней нет. Есть только к счастью то, что украинцы на нее не клюют, но тем не менее месть и попытка раскола – это основная причина.

Воспоминания о патриоте

Андрей Парубий

Он был для нас героем, а для россиян врагом. Человек, который еще в 80-х вешал желто-голубые флаги по верховьям Карпат, всегда сверял свои действия с дедом, пулеметчиком и дядями бойцами УПА. Для них был естественным врагом, а для нас был символом радикальных поступков, не слов.

Символ самоотверженности

Я с Андреем познакомился на первом Майдане, когда мы получили информацию, что в украинский Дом хотят зайти поклонники Януковича, а это значит стычки, а это означает введение чрезвычайного положения.

Украинский Дом и Майданы

Поэтому я скомандовал нескольким тысячам людей пойти и оцепить украинский Дом. Минут через 20 ко мне прибежал незнакомый на тот момент юноша и сказал: господин проводник, украинский Дом захвачен, флаги вывешены, ждем приказов. Я говорю, как захвачен? Я сказал, просто окружить.

А он говорит, мы крикнули "Слава Украине" и они открыли дверь. И в этом он был весь. Во-первых, он взял на себя ответственность, во-вторых, он совершил действие, и в-третьих, он считал, что такой Дом является стратегическим, а с таким названием символичен. Так он и стал комендантом Майдана и примером скромной, но очень самоотверженной, невидимой, но очень нужной работы. А дальше уже был второй Майдан, где он не был комендантом, многие ошибаются. Комендантом был Степан Кобыль, а он стал руководителем отрядов самообороны.

Многие не верили в это, а он делал. И, наконец, самооборона не только сыграла роль в защите Майдана, но и стала источником добровольческих батальонов. Поэтому это, наверное, два главных воспоминания, которые показывают, что он всегда брал на себя ответственность, и если речь шла об украинской Украине, то ничего не боялся.

Множество людей пришло проститься с Парубием

Человек действия

Ну, еще одно воспоминание, когда Янукович должен был провести через парламент так называемые Харьковские соглашения. Мы все собрались, объединенной оппозицией, как это сорвать. Ну, я подал идею заблокировать гнезда для голосования всех Януковичей и Тушек карточками и залить их эпоксидкой и накрыть флагами. А потом запустить дымовую шашку, чтобы нечесть покинула зал. Все сказали, как это хорошая идея, но за шашки взялись только двое. Парубий и Грымчак. И опять-таки в этом весь он.

Это человек действия, который не искал ни пиара, ни славы, но хотел результат. И готов был лично возложить на это все, что имел. Поэтому сегодня мы лишились очень важного элемента украинской патриотической политики. И такой ужасной ценой мы получили нового героя украинского Пантеона. Поэтому то, что в храме на входе стоит пласт, о многом говорит.

Андрей бы был доволен такой смертью

Я боюсь согрешить, но если бы Андрей сейчас вам давал интервью, он бы сказал, что он доволен такой смертью. Это смерть Бандеры, смерть Шухевича, смерть Петлюры. Такая смерть не просто заканчивает жизнь, она дает символ и желание сопротивления борьбы за Украину всем остальным.

