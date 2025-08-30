Ждать ли встречу Зеленского и Путина: Трамп сравнил Украину и Россию с детьми

Американский президент на фоне слухов о его смерти дал интервью

Встреча президента Украины Владимра Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и Владимром Путиным состоится. По крайней мере, такой прогноз дают в Белом доме.

Об этом Трамп рассказал в интервью изданию Daily Caller в пятницу, 29 августа. По его словам, он уверен в том, что трехсторонняя встреча произойдет, а вот прогнозов на личную встречу Зеленского и Путина он давать не стал.

Я приведу аналогию. Я использовал её пару раз. У вас есть ребёнок, и есть другой ребёнок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать кулаками, бить, бить и бить, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Спустя какое-то время они уже рады остановиться. Понимаете? Это почти так же. Иногда им нужно немного побороться, прежде чем они смогут прекратить Дональд Трамп

Трамп добавил, что война в Украине уже длится очень долго и много людей погибло. Он добавил, что это не война США, однако не исключил, что Вашингтон направит самолеты для разведки, чтобы поддержать европейские силы в рамках соглашения об обеспечении безопасности Украины после войны.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон перестал тратить деньги на поддержку Украины, однако при его администрации страны НАТО начали покупать оружие у производителей из США.

Мы продаём оборудование НАТО. Мы не продаём его Украине. Мы продаём его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим никаких денег на войну Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, интервью появилось на фоне активации слухов о смерти Трампа в социальных сетях. Подобные сообщения начали распространяться, когда пользователи заметили, что американский президент уже несколько дней не появлялся на публике.

Как сообщалось ранее, в администрации Трампа считают, что война в Украине закончится до конца 2025 года. Впрочем, в Европе к этому прогнозу относятся скептически, а некоторые западные лидеры говорят, что не стоит даже рассчитывать на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.