Трагедия в Одессе никак не связана с убийством Парубия: следователь назвал другое событие, которое стоит привязывать

Во время этих событий Парубий был секретарем РНБО

Сразу после убийства Андрея Парубия во Львове в сети появилась информации о связи трагедии с событиями, которые произошли в Доме профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года.

Бывший следователь Руслан Сушко в комментарии "Телеграфу" заявил, что никакой связи между двумя событиями нет. В своё время он занимался расследованием событий в Одессе.

"Тогда Парубий был секретарем СНБО, и у меня не было никаких сведений о каких-то его активных действиях относительно этих событий. Там история сложнее. И совсем другие люди фигурировали", – подчеркнул эксперт.

Куда более вероятной в этом контексте является непосредственное участие бывшего главы ВР Андрея Парубия в Революции достоинства.

"С Майданом, с Революцией достоинства, я бы связал. Потому что это убийство человека, который причастен к "государственному перевороту", как это называют наши враги", – сказал экс-следователь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Михаил Сцельников, признавший в суде, что застрелил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, имеет двух бывших жен и сына, пропавшего без вести на фронте. Первая супруга публично обвинила его не только в убийстве политика, но и в "повторном убийстве" их общего сына.