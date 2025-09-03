Укр

Трагедия в Одессе никак не связана с убийством Парубия: следователь назвал другое событие, которое стоит привязывать

Владислава Коваль
Андрей Парубий
Андрей Парубий. Фото Коллаж "Телеграф"

Во время этих событий Парубий был секретарем РНБО

Сразу после убийства Андрея Парубия во Львове в сети появилась информации о связи трагедии с событиями, которые произошли в Доме профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года.

Бывший следователь Руслан Сушко в комментарии "Телеграфу" заявил, что никакой связи между двумя событиями нет. В своё время он занимался расследованием событий в Одессе.

"Тогда Парубий был секретарем СНБО, и у меня не было никаких сведений о каких-то его активных действиях относительно этих событий. Там история сложнее. И совсем другие люди фигурировали", – подчеркнул эксперт.

Куда более вероятной в этом контексте является непосредственное участие бывшего главы ВР Андрея Парубия в Революции достоинства.

"С Майданом, с Революцией достоинства, я бы связал. Потому что это убийство человека, который причастен к "государственному перевороту", как это называют наши враги", – сказал экс-следователь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Михаил Сцельников, признавший в суде, что застрелил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, имеет двух бывших жен и сына, пропавшего без вести на фронте. Первая супруга публично обвинила его не только в убийстве политика, но и в "повторном убийстве" их общего сына.

