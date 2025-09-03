Трагедія в Одесі ніяк не пов’язана із вбивством Парубія: слідчий назвав іншу подію, яку варто прив’язувати

Під час цих подій Парубій був секретарем РНБО

Одразу після вбивства Андрія Парубія у Львові у мережі з’явилася інформація про зв’язок трагедії з подіями, що сталися у Будинку профспілок в Одесі, 2 травня 2014 року.

Колишній слідчий Руслан Сушко у коментарі "Телеграфу" заявив, що жодного зв’язку між двома подіями немає. Свого часу він займався розслідуванням подій в Одесі.

"Тоді Парубій був секретарем РНБО, і в мене не було жодних відомостей про якісь його активні дії щодо цих подій. Там історія складніша. І зовсім інші люди фігурували", — наголосив експерт.

Набагато ймовірнішою у цьому контексті є безпосередня участь колишнього голови ВР Андрія Парубія у Революції гідності.

"З Майданом, з Революцією гідності, я би пов’язав. Тому що це вбивство людини, яка причетна до "державного перевороту", як це називають наші вороги", – сказав екс-слідчий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Михайло Сцельников, який визнав у суді, що застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, має двох колишніх дружин та сина, який зник безвісти на фронті. Перша дружина публічно звинуватила його не лише у вбивстві політика, а й у "повторному вбивстві" їхнього спільного сина.