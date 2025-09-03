Укр

"Скоро будет акция". Украинка обнаружила в магазине рыбу, на которой "началась новая жизнь" (видео)

Елена Руденко
Некачественные товары возмущают покупателей
Употребление такой рыбы угрожает здоровью

В одном из магазинов торговой марки "Близенько" обнаружили некачественный товар. И это еще очень мягко сказано, ведь в вяленой рыбе в прозрачной упаковке развелась плесень.

Видео испорченной рыбы, которую предлагают к продаже, опубликовала у TikTok пользовательница с ником yankalysak, она прокомментировала, что "в "Близенько" начинается новая жизнь". Девушка не уточнила, в каком городе произошел неприятный случай, но магазины сети "Близенько" работают в пяти областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, а также на Закарпатье и Волыни.

На видео можно увидеть, что в пакетиках с рыбой просто колонии плесени. В некоторых упаковках за ней почти не видно самой рыбы, в других плесенью поражены меньшие участки.

Почему вяленую рыбу с плесенью категорически нельзя есть

Появляющаяся на продуктах плесень может содержать микотоксины — ядовитые вещества, которые вырабатывают некоторые виды грибков. Даже если срезать часть с плесенью, ее споры и микотоксины уже могли проникнуть внутрь продукта.

Употребление такой рыбы может привести к пищевому отравлению с тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе. Также при регулярном потреблении продуктов с плесенью есть опасность серьезных заболеваний печени, почек и иммунной системы.

Что ответили в магазине

В комментарии под видео пришел человек с ником "Вованчик тут". Он ответил от имени магазина – заявил, что информацию изучают.

Спасибо, что обратили внимание на этот товар и сообщили. Очень досадно, что на полках оказалась такая продукция. Уже передали информацию на проверку и снимем с продаж все подозрительные единицы. Нам важно ваше доверие, поэтому обязательно сделаем выводы, чтобы такое не повторялось, — говорится в сообщении

В сети смеются

В сети с юмором отреагировали на инцидент. Украинцы пишут, что не раз сталкивались с продажей испорченных товаров. В сети иронизируют:

  • это как сыр, чем больше стоит тем вкуснее
  • скоро будет акция
  • со вкусом дорблю
  • это треш

