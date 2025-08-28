Уникальный "мутант". Рыбак показал редкую рыбу, которую поймал (видео)
Рыба чуть не порвала удочку
В Украине рыбаке удалось поймать довольно редкую рыбу. Речь идет о черном карпе.
Соответствующее видео в сети опубликовал пользователь Игорь. По его словам, такой улов у него произошел впервые в жизни.
Рыбак добавляет, что поймал чёрного карпа 27 августа. На видео видно, что он ели вытащил рыбу — аж удочка гнулась. Однако успел подхватить карпа сачком, но рыба порвала его немного и чуть не выпала.
"Вытаскивал из воды – и тут неожиданность: сак не выдержал, порвался прямо в руках. Эмоций море, рыбалка – в кайф", – говорит рыбак.
В комментариях пользователи делились своим опытом рыбака, когда поймали черного карпа, а также отмечали сачок, который едва выдержал карпа. Однако рыбак не уточнил ни водоем, где была поймана рыба, ни ее вес.
Черный карп: что известно
Подчеркивает, что официально научного подтверждения существования черного карпа как отдельного вида нет. Ведь обычно эти рыбы оказываются карпом обычным (Cyprinus carpio), изменившим свою окраску из-за генетических особенностей или условий среды.
Характеристика карпа:
- Длина может достигать 1 м, а вес — более 20 кг; иногда встречаются особи весом более 45 кг;
- Продолжительность жизни до 20 лет;
- Может иметь чешую или быть без нее — зеркальный карп;
- Толстое тело с широкой спиной, большая голова с усиками;
- Всеядный;
- Нерест происходит в теплой воде от 14–15 °C до пика 17–19 °C.
Карп обычно распространен в Украине в реках, прудах и озерах бассейнов Черного и Азовского морей. Культурные формы карпа, включая зеркальный и голый карп, активно выращиваются и зарыбливаются в водоемы по всей стране.
