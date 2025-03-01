Всегда была в "тени" мужа и отказалась от его фамилии: как выглядит экс-жена Виталия Кличко и что о ней известно

У Наталии и Виталия есть трое взрослых детей

Мэр Киева Виталий Кличко, который проводит кадровые "чистки" в КГГА, прожил 25 лет в браке с моделью Наталией Егоровой. Женщина долгие годы живет за границей и занимается любимым делом.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит бывшая супруга Виталия Кличко и что о ней известно. Мы узнали некоторые детали их знакомства и причину, из-за которой супруги решили развестись.

Наталия Егорова — что известно о бывшей жене Виталия Кличко

Экс-супруга мэра Киева Наталия Егорова родилась в 1974 году в Броварах в Киевской области. С детства она занималась гимнастикой, потом перешла в секцию по синхронному плаванию.

Позже Егорова увлеклась модельным бизнесом, который сыграл в ее жизни большую роль. В интервью изданию Spiegel Наталья вспомнила, что познакомилась с Виталием Кличко в 1995 году, когда она прогуливалась по улице, а он подъехал вместе с братом к ней на своем "Жигули" цвета мокрого асфальта.

Виталий Кличко познакомился с женой в 1995 году

Егорова рассказала, что сразу "увлеклась силой" Виталия, хотя не сильно поначалу принимала его ухаживания. Однако Кличко проявил настойчивость и "отбил" Наталию у киевского бизнесмена.

В 1997 году пара официально связала себя узами брака, не устраивав пышного торжества. Наталия поддерживала карьеру мужа и сопровождала его на важных боксерских поединках.

Наталия Егорова многие годы жила в "тени" мужа

В 2000 году Егорова подарила Виталию сына Егора-Дэниела, в 2002 году у них родилась дочь Елизавета-Виктория, а в 2005 году — сын Макс. Дети мэра столицы живут давно за границей, но в разных странах.

Виталий Кличко вместе с женой Наталией и тремя детьми

Согласно последним данным, старший сын сначала жил в США, затем переехал в Великобританию и стал студентом Лондонской школы экономики, где изучает глобальный менеджмент. Дочь Елизавета учится в университете Амстердама и изучает психологию.

А младший сын Макс окончил обучение в частно й британской школе, затем поступил Taft School в Америке. Эта школа-интернат известна своими спортивными командами. Отметим, что Макс и Егор занимаются баскетболом, а Елизавета — плаванием.

Как сейчас выглядят дети Виталий Кличко

Где сейчас Наталия Егорова и чем занимается

Известно, что Наталия давно живет в Гамбурге (Германия) и ей постоянно приходилось жить на две страны, поскольку Виталий Кличко занимался развитием политической карьеры в Украине после того, как покинул спорт.

Наталия Егорова и Виталий Кличко прожили 25 лет в браке

Летом 2022 года стало известно, что супруги подали на развод спустя 25 лет брака, заявив, что давно не вместе. Мэр столицы отметил, что им с Натальей не удалось сохранить семью, поскольку у них разные интересы и они строят свою жизнь в разных странах по отдельности.

Наталия также отметила, что после начала полномасштабной войны к ней пришло осознание, что они с Виталием больше не семья. По словам Егоровой, она всегда находилась в его тени: Кличко строил карьеру в Киеве, а она одна в Гамбурге воспитывала их детей и так продолжалось 25 лет.

Бывшая жена Виталия Кличко живет за границей

После того как Россия начала вторжение в Украину, расстояние между супругами стало более ощутимым и Наталия болезненно стала переживать к себе повышенное внимание со стороны СМИ. В какой-то момент женщина осознала, что больше не ощущает себя женой Кличко. После развода она вернула себе девичью фамилию, отметив, что "оставляет имя Наталия Кличко в истории".

Мэр столицы признался, что очень скучает по детям, поскольку видел их до начала большой войны, но старается с ними созваниваться по видео.

Что касается Наталии, то в 2023 году она посещала Украину в составе немецкой делегации, которая помогала украинским детям, пострадавшим от войны. Бывшая жена мэра Киева активно ведет страницу в Instagram, где делится с многотысячной аудиторией моментами своей жизни. Наталия часто путешествует, занимается йогой, а также в 50 лет вернулась к модельному бизнесу, который оставила после рождения детей.

Как сейчас выглядит экс-жена Виталия Кличко

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