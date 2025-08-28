Как уверяют журналисты, Донецкая область содержит богатые природные ресурсы

Украина оказалась перед сложным выбором в войне с Россией, когда Москва потребовала передать часть Донецкой области в обмен на возможное прекращение боевых действий. Этот регион является стратегически важным для обороны Киева и богат природными ресурсами.

Эти факторы делают регион ключевым как для безопасности, так и для экономического обновления после войны. Об этом пишет "The Hill".

Чем важна Донецкая область

По данным аналитиков американского института изучения войны (ISW), украинские позиции в Донецкой области образуют "пояс крепостей" протяженностью около 31 мили (49,8 км) с севера на юг. Эти укрепления, расположенные на возвышенностях и крупных городах, затрудняют захват территории противником. Отвод ВСУ с этих позиций создаст открытую линию, которая поставит оборону страны в уязвимое положение.

Донетчина на карте DeepState

Экономические аспекты войны

Кроме военной значимости Донецкая область содержит богатые природные ресурсы, среди которых — уголь, природный газ, уран и литий. Контроль этих ресурсов после войны может стать источником значительных доходов в рамках международных соглашений между США и Украиной. Передача территории России чревата потерями как для национальной экономики, так и для потенциальных иностранных инвестиций.

Гуманитарный кризис

Правозащитники и международные организации задокументировали нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях, включая произвольные аресты, пытки и похищение детей. Дефицит воды, в частности в Донецке, и проблемы с управлением ресурсами лишь усугубляют гуманитарный кризис, утверждают журналисты.

Гарантии безопасности

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить обмен территориями с Россией и опубликовал фото их встречи с картой Украины. Украинский лидер отверг отвод войск из Донецкой области, но выразил готовность заморозить фронт при надежных гарантиях безопасности и отказа Москвы от претензий на другие украинские территории.

В рамках такой договоренности Киев стремится к тому, чтобы Кремль официально отказался от претензий на аннексию украинских территорий за пределами оккупированных регионов, отметил заместитель директора Евразийского центра "Атлантического совета" Эндрю Д’Аньери. "Я не совсем уверен, как это сделать дипломатично, но, по сути, поскольку Россия утверждает, что Херсон и Запорожье являются частью России, они (украинцы — ред.) хотят, чтобы они изменили это на внутреннем уровне и, в идеале, заключили обязательное соглашение о том, что они на самом деле не будут выдвигать дальнейших территорий.

Кроме того, Украина призвала к развертыванию международных сил безопасности для контроля выполнения любого мирного соглашения. Франция и Великобритания предложили свои войска и призвали другие страны присоединиться к "коалиции желающих".

Россия, однако, отвергла участие солдат НАТО на украинской территории и подтвердила свои максималистские требования по ограничению украинских вооруженных сил. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Зеленского "нелегитимным" главой государства, на что Трамп ответил:

Неважно, что они (россияне — ред.) говорят. Это все глупости. Все просто позируют. Дональд Трамп

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Западе была разработана предварительная схема гарантий безопасности для Украины после войны, которая предусматривает как развертывание войск союзников, так и поддержку боеспособности украинских вооруженных сил.