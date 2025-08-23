На бешеной скорости влетел в трамвай и маршрутку: в Харькове произошло страшное ДТП (фото, видео)
Пострадали пассажиры общественного транспорта
В День города, который в Харькове отмечается 23 августа, на проспекте Героев Харькова произошла масштабная авария. Столкнулись легковой автомобиль Toyota, троллейбус и автобус.
Об этом сообщили в полиции региона. Сообщается, что водитель Toyota передвигался на скорости около 140 км/ч и находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Травмы получили и водитель и пассажир легкового автомобиля. Всех пострадавших доставили в больницу.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские. В настоящее время следователями решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщили в полиции.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве также произошла авария с участием общественного транспорта — в Шевченковском районе столкнулись две маршрутки, из-за чего возникла длинная пробка.