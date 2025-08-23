На бешеной скорости влетел в трамвай и маршрутку: в Харькове произошло страшное ДТП (фото, видео)

Пострадали пассажиры общественного транспорта

В День города, который в Харькове отмечается 23 августа, на проспекте Героев Харькова произошла масштабная авария. Столкнулись легковой автомобиль Toyota, троллейбус и автобус.

Об этом сообщили в полиции региона. Сообщается, что водитель Toyota передвигался на скорости около 140 км/ч и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария на проспекте Героев Харькова

В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Травмы получили и водитель и пассажир легкового автомобиля. Всех пострадавших доставили в больницу.

Поврежденная маршрутка в Харькове

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские. В настоящее время следователями решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщили в полиции.

